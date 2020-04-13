Нитраты в продуктах: как их обнаружить и нейтрализовать

Что сделать, чтобы овощной салат был действительно полезным

В магазинах уже появились свежие овощи и первая зелень. Известно, что многие из них могут содержать вредные химические соединения. Может ли современный мир обойтись без "химии" в продуктах питания, тема довольно объемная. Скорее всего, такое счастье нам уже "не грозит". В таком случае, остается только одно: научиться обходить "подводные камни". Подробнее о нитратах в продуктах расскажет гастроэнтеролог, эксперт по здоровому питанию Ирина Казимир.

Почему опасны нитраты

К числу таких "подводных камней", относятся нитраты или нитратный азот, один из элементов питания растений. Используемые в качестве удобрения, нитраты имеют одно заманчивое качество – они способны повышать урожай овощных культур. И все бы хорошо, да вот на человеческий организм переизбыток этого химического вещества действует совсем противоположно. Переизбыток нитратов в потребляемых продуктах вызывает общее отравление организма, нарушается нормальная работа кровеносной системы, желудочно-кишечного тракта. Особенно опасны нитраты для маленьких детей, чей организм усиленно растет и быстро усваивает все, что поглощает.

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Содержание и концентрация нитратов в овощах и зелени, которые мы употребляем в пищу, зависит от самых различных факторов: величины доз применения азотных удобрений, сроков их внесения в почву, зрелости, способов хранения, переработки продуктов и т. д.

Что нужно знать о нитратах

Чтобы не позволить нитратам поступать в наш организм в избыточном, вредном для организма количестве, нужно знать несколько важных нюансов:

Нитраты любят накапливаться в основном в корнях, стеблях, черешках и жилках листьев. Говоря простыми словами, там, где толще и спрятаться легче. В свекле, редьке, репе, редисе депо для нитратов служат непосредственно корнеплоды. Поэтому, нитратов именно в этих корнеплодах в 5-10 раз больше, чем у моркови, она накапливает вредную химию преимущественно в сердцевине.

Больше нитратов всегда в нижней части корнеплода, там, где расположены корешки, а вот ботва содержит их гораздо меньше. В листовых культурах, наоборот, большая часть нитратов находится в черешках листьев, чуть меньше их в жилках, и меньше всего в листовой пластинке.

В огурцах и кабачках они собираются в кожице и в месте прикрепления к веточке. Поэтому кожуру и основание у этих плодов лучше срезать.

Хранение свежих овощей при низкой температуре предотвращает образование нитратов. Например, при двухнедельном правильном хранении овощи теряют до 40% нитратов. В глубоко замороженных овощах накопления нитратного азота не происходит, нужно лишь не допускать размораживания и последующей заморозки.

Уменьшает количество нитратов почти вполовину замачивание овощей в холодной воде на 1-2 часа перед приготовлением, а также варка в большом количестве воды.

Чтобы нейтрализовать нитраты нужно замочить овощи на 1-2 часа в воде Фото: freepik.com

Где меньше всего нитратов

Придя на базар или в магазин, мы всегда стараемся выбрать плод покрасивее, да побольше. И напрасно. Дело в том, что содержание нитратного азота во многом зависит от массы овоща. Взять, хотя бы, свеклу. Оказывается, наименьшее количество нитратов содержится в корнеплодах весом до 100 граммов. Соответственно, чем свекла крупнее, тем нитратов в ней больше. Килограммовую свеклу смело производите в рекордсмены. А вот редька скромнее, ей для рекордного количества достаточно достичь массы всего 500 граммов. Помните: оптимальная масса моркови – 30-100 г, редьки – 300-400, огурцов – 50-150.

А чтобы плоды не достигали больших размеров, нужно сеять семена не слишком далеко друг от друга: свеклу – через 5-7 см, морковь – 3-4, редьку – 6-8.

Как нейтрализовать нитраты в первых овощах. Смотрите в нашем сюжете:

Когда есть овощи

Совсем немаловажно и то, когда был собран урожай, если речь идет об огородном урожае. В салате, щавеле, многолетних видах лука количество нитратов максимально в утренние часы, а вот к полудню оно существенно снижается, достигая минимума к 17 часам, вечером содержание их в листовых овощах на 30-40% меньше, нежели утром.

Еще одна ошибка, которую мы совершаем – это стремление как можно быстрее начать сезон употребления овощей, не дожидаясь наступления естественных сроков вызревания. Между тем, чем моложе овощи, тем больше нитратов в них содержится. Девиз "чем моложе, тем лучше" не подходит для моркови, свеклы, редьки, редиски и прочих корнеплодов. Они становятся более безопасными на стадии полной зрелости.

А вот для огурцов правило это не подходит. Именно молодые завязи содержат нитратов меньше, чем более зрелые. Конечно в том случае, если они были выращены без превышения доз нитратных удобрений.

Не стоит собирать щавель, мяту, ревень, зеленый лук в очень жаркие дни. Нитратов в них будет намного больше, чем в пасмурные. А заготавливать на зиму эти растения лучше, когда пасмурная, прохладная погода подержалась дня 2-3.

Молочные нитраты

В молоке нитраты тоже имеются, как, впрочем, и в мясе. Попадают они туда из кормов, которые взрастили все на тех же нитратах, а затем заботливо скормили корове.

Систематические исследования по данному вопросу начались сравнительно недавно. Полученные результаты позволяют сказать, что в ряде случаев в молоке действительно обнаруживают нитраты. Но, не пугайтесь, по сравнению с продуктами растительного происхождения дозы их в молоке крайне малы. Так, в литре молока может содержаться до 4 миллиграммов нитратов (в то время как в моркови, например, их даже в период зрелости от 85 до 299 мг/кг).

Допустимая суточная доза нитратов установлена на уровне 5 миллиграммов на один килограмм веса человека. Поэтому, выпив пусть даже литр молока в день, вы получите всего 1% от допустимой дозы.

Куда более опасны колбасы. Они содержат подчас гораздо больше вредных добавок, чем их было в сырье. Дело в том, что в ходе изготовления колбас часто используют нитратные соли, в основном для придания изделию красивой окраски и увеличения сроков хранения.

Полезные нитраты

Из органических нитратов фармакологи еще в прошлом веке научились получать химические соединения, обладающие мощным целебным действием. Эта группа лекарств относится к так называемым антиангинальным средствам, применяемым для снятия и профилактики приступов стенокардии, проявляющихся чаще всего болью за грудиной.

Способность же лекарственных форм нитратов снимать и предупреждать такие приступы обусловлена тем, что они, расширяя периферические сосуды, облегчают работу мышцы сердца. Кроме того, эти препараты расширяют и сосуды, питающие сердце кровью.

Родоначальником династии нитратов в медицине является нитроглицерин. И несмотря на то, что препарат применяется уже более 120 лет, он до сих пор остается самым популярным средством, снимающим приступ стенокардии. Таблетка, положенная под язык, моментально всасывается, давая максимальный эффект.

Но некоторые формы лекарственных нитратов вызывают привыкание. Поэтому назначать их должен только врач.

Напомним, ранее мы писали о продуктах-антиоксидантах, которые помогают оздоровить легкие

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