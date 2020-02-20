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Низкий гемоглобин: две основные причины

Почему молодым людям нельзя увлекаться жесткими диетами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Жесткая диета - одна из причин низкого гемоглобина
Жесткая диета - одна из причин низкого гемоглобина
Фото: freepik.com

Гемоглобин – это вещество, которое отвечает за транспортировку кислорода ко всем органам и тканям. Состоит из двух молекул: молекула глобина, то есть белка, и молекула гемо – железа. И вот когда появляется недостаток железа, происходит нарушение производства гемоглобина. Вследствие этого ткани и органы недополучают кислород, а значит, нарушаются их функции и, в итоге, человек начинает болеть. Подробнее о гемоглобине расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Причины низкого гемоглобина

Есть две основные причины снижения уровня гемоглобина. В молодом возрасте – это алиментарная причина, когда молодой организм не получает железо с продуктами питания. Если к этому добавляется еще и строгая ограничительная диета, а сейчас очень модно сидеть на различных диетах, то молодой организм практически лишается железа, а значит ослабевает.

И вторая – хронические кровопотери. У девушек и женщин – это обильные месячные, из-за них организм не успевает восстановить уровень гемоглобина за цикл. У мужчин, в основном, причиной развития анемии (низкий гемоглобин) являются язвенные проявления (язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколиты) и нелеченые геморроидальные узлы, которые понемногу, но часто кровоточат.

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Как повысить гемоглобин

Во-первых, нужно обратиться к врачу и сдать анализы крови. Сейчас анемия диагностируется очень просто и быстро. Во-вторых, нужно установить причину падения гемоглобина. Если анемия связана с не поступлением в организм железа, нужно заняться питанием. Прочь все диеты! Питание должно быть разнообразным, сбалансированным и на первых порах включать в себя продукты, содержащие максимум железа. Это прежде всего мясо красных сортов: говядина, телятина, нежирная свинина, крольчатина. Вместо картофеля и макарон на гарнир лучше подавать овощи, зелень. Так все микроэлементы будут лучше усваиваться.

Существует мнение, что железа много в яблоках и других продуктах красного цвета. Это мнение ошибочно. Наибольшее количество железа сосредоточено только в продуктах животного происхождения.

Какой рацион действительно полезен. Смотрите в нашем сюжете:

Лечение анемии

Лечить анемию нужно обязательно. Причем последовательно и долго. Существует много современных препаратов железа, которые может назначить врач с учетом степени тяжести заболевания. Препараты железа, которые раньше вводились в виде инъекций или ингаляций, на данный момент не используются из-за низкой их эффективности. Лучше и удобнее принимать таблетки. Лечение длится до полного восстановления нормального уровня гемоглобина в крови. Но этим не стоит ограничиваться.

"Хочу обратить внимание на один немаловажный момент, который учитывают гематологи и не учитывают многие другие специалисты: железо – это единственный микроэлемент, который может откладываться в костях (в депо), – говорит терапевт Валентина Андрейченко. – Именно поэтому анемии развиваются достаточно медленно и клинические проявления появляются уже тогда, когда истощаются депо. Если поднять уровень гемоглобина в крови и остановиться на этом, то вскоре результаты лечения придут к нулю и придется начинать все сначала. После получения положительных результатов анализов, надо принимать препараты железа еще месяца три, чтобы заполнить депо. То есть создать запас железа в организме".

Напомним, что ранее мы писали о важных обследованиях при гастрите.

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