Но-шпа: от каких видов боли поможет этот препарат?
Спазмолитик, который широко используется во многих сферах медицины.
Но-шпа применяется при спазмах гладких мышц пищеварительного тракта, желчных путей, органов мочеполовой системы, в том числе почечной колике, а также в комплексном лечении дисменореи.
Действующее вещество: дротаверин.
Вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, повидон, крахмал кукурузный, лактоза.
1 таблетка Но-шпы содержит дротаверина гидрохлорида 40 мг. Но-шпа выпускается по 24, 60 или 100 таблеток в упаковке.
Основные физико-химические свойства: Круглые, двояковыпуклые, желтого с зеленоватым или оранжеватым оттенком цвета, с гравировкой "nospa" на одной стороне.
Фармакотерапевтическая группа. Спазмолитические средства. Код A03AD02 Дротаверин.
Спазмолитик дротаверин используется в гастроэнтерологии, терапии, урологии и гинекологии во многих странах мира. Показания:
- спазмы гладкой мускулатуры, связанные с заболеваниями билиарного тракта (холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, холангит, папиллит);
- спазмы гладкой мускулатуры мочевого тракта (нефролитиаз, уретролитиаз, пиелит, цистит, тенезмы мочевого пузыря).
В качестве вспомогательной терапии:
- при спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного происхождения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, энтерит, колит, спастический колит с запором и метеорические формы слизистого колита);
- головные боли тензионного типа;
- при гинекологических заболеваниях (дисменорея).
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Повышенная чувствительность к дротаверину или к любому компоненту препарата. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).
Но-шпа быстро всасывается как после перорального применения, так и после парентерального введения. Дротаверин имеет высокую степень связывания с альбуминами плазмы крови (95-98%), с альфа- и бета-глобулинами. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 45-60 минут после приема внутрь. После первичного метаболизма 65% введенной дозы поступает в кровоток в неизмененном виде. Метаболизируется в печени.
Вывод. Период полувыведения составляет 8-10 часов. За 72 часа дротаверин практически полностью выводится из организма, более 50% выводится с мочой, 30% – с калом. В основном дротаверин выводится в форме метаболитов, в неизмененном виде в моче не обнаруживается.
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- взрослым назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут;
- для детей 6–12 лет максимальная суточная доза составляет 80 мг, разделенная на 2 приема;
- для детей старше 12 лет максимальная суточная доза составляет 160 мг, разделенная на 2–4 приема.
Применять но-шпа с особой осторожностью при артериальной гипотензии.
Каждая таблетка Но-шпа содержит 52 мг лактозы. Не применять для лечения больных, страдающих редкие наследственные заболевания, такие как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Применение в период беременности или кормления грудью. Как показали репродуктивные исследования у животных и ретроспективные исследования клинических данных, применение дротаверина в период беременности не оказывало ни тератогенного, ни эмбриотоксического действия. Несмотря на это, при применении препарата во время беременности следует соотносить потенциальную пользу для матери и возможный риск для плода.
В связи с отсутствием необходимых клинических данных в период лактации назначать не рекомендуется.
Дети. Детям до 6 лет применение препарата противопоказано. Применение дротаверина детям не оценивалось в клинических исследованиях.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Если у пациентов после применения но-шпа наблюдается головокружение, они должны избегать потенциально опасных занятий, таких как управление автомобилем и выполнения работ, требующих повышенного внимания.
Нарушения со стороны ЖКТ: редко тошнота, запор.
Со стороны нервной системы: редко головная боль, головокружение, бессонница.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко тахикардия, артериальная гипотензия.
Со стороны иммунной системы: единичные: аллергические реакции, особенно у пациентов с повышенной чувствительностью к метабисульфиту.
Но-шпа, папаверин снижают антипаркинсонический эффект леводопы. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении препарата с леводопой, так как антипаркинсонический эффект последней снижается и наблюдается усиление тремора и ригидности.
Но-шпа и алкоголь. Но-шпа с алкоголем не рекомендуется, так как это может привести к снижению эффективности дротаверина.
Симптомы: нарушения сердечного ритма и проводимости, включая полную блокаду ножек пучка Гиса и остановку сердца, которая может быть фатальной.
Лечение: в случае передозировки пациенты должны находиться под медицинским наблюдением, и при необходимости, им должно проводиться симптоматическое и направленное на поддержание основных функций организма лечение, включая индукцию рвоты или промывание желудка.
Срок годности. 5 лет.
Условия хранения. При температуре до 25°С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Хиноин Завод Фармацевтических и Химических Продуктов ЗАО, ул. Леваи, 5, 2112 Верешедьхаз, Венгрия.
Цена. В зависимости от количества таблеток в упаковке цена будет варьироваться от 53 грн. до 201 грн.
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