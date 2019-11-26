Но-шпа: от каких видов боли поможет этот препарат?

Спазмолитик, который широко используется во многих сферах медицины.

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Но-шпа применяется при спазмах гладких мышц пищеварительного тракта, желчных путей, органов мочеполовой системы, в том числе почечной колике, а также в комплексном лечении дисменореи.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: дротаверин.

Вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, повидон, крахмал кукурузный, лактоза.

1 таблетка Но-шпы содержит дротаверина гидрохлорида 40 мг. Но-шпа выпускается по 24, 60 или 100 таблеток в упаковке.

Основные физико-химические свойства: Круглые, двояковыпуклые, желтого с зеленоватым или оранжеватым оттенком цвета, с гравировкой "nospa" на одной стороне.

Фармакотерапевтическая группа. Спазмолитические средства. Код A03AD02 Дротаверин.

Показания

Спазмолитик дротаверин используется в гастроэнтерологии, терапии, урологии и гинекологии во многих странах мира. Показания:

спазмы гладкой мускулатуры, связанные с заболеваниями билиарного тракта (холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, холангит, папиллит);

спазмы гладкой мускулатуры мочевого тракта (нефролитиаз, уретролитиаз, пиелит, цистит, тенезмы мочевого пузыря).

В качестве вспомогательной терапии:

при спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного происхождения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, энтерит, колит, спастический колит с запором и метеорические формы слизистого колита);

головные боли тензионного типа;

при гинекологических заболеваниях (дисменорея).

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Противопоказания

Повышенная чувствительность к дротаверину или к любому компоненту препарата. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).

Фармакокинетика

Но-шпа быстро всасывается как после перорального применения, так и после парентерального введения. Дротаверин имеет высокую степень связывания с альбуминами плазмы крови (95-98%), с альфа- и бета-глобулинами. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 45-60 минут после приема внутрь. После первичного метаболизма 65% введенной дозы поступает в кровоток в неизмененном виде. Метаболизируется в печени.

Вывод. Период полувыведения составляет 8-10 часов. За 72 часа дротаверин практически полностью выводится из организма, более 50% выводится с мочой, 30% – с калом. В основном дротаверин выводится в форме метаболитов, в неизмененном виде в моче не обнаруживается.

Применение

взрослым назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут;

для детей 6–12 лет максимальная суточная доза составляет 80 мг, разделенная на 2 приема;

для детей старше 12 лет максимальная суточная доза составляет 160 мг, разделенная на 2–4 приема.

Особенности применения

Применять но-шпа с особой осторожностью при артериальной гипотензии.

Каждая таблетка Но-шпа содержит 52 мг лактозы. Не применять для лечения больных, страдающих редкие наследственные заболевания, такие как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Применение в период беременности или кормления грудью. Как показали репродуктивные исследования у животных и ретроспективные исследования клинических данных, применение дротаверина в период беременности не оказывало ни тератогенного, ни эмбриотоксического действия. Несмотря на это, при применении препарата во время беременности следует соотносить потенциальную пользу для матери и возможный риск для плода.

В связи с отсутствием необходимых клинических данных в период лактации назначать не рекомендуется.

Дети. Детям до 6 лет применение препарата противопоказано. Применение дротаверина детям не оценивалось в клинических исследованиях.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Если у пациентов после применения но-шпа наблюдается головокружение, они должны избегать потенциально опасных занятий, таких как управление автомобилем и выполнения работ, требующих повышенного внимания.

Побочные эффекты

Нарушения со стороны ЖКТ: редко тошнота, запор.

Со стороны нервной системы: редко головная боль, головокружение, бессонница.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко тахикардия, артериальная гипотензия.

Со стороны иммунной системы: единичные: аллергические реакции, особенно у пациентов с повышенной чувствительностью к метабисульфиту.

Взаимодействия

Но-шпа, папаверин снижают антипаркинсонический эффект леводопы. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении препарата с леводопой, так как антипаркинсонический эффект последней снижается и наблюдается усиление тремора и ригидности.

Но-шпа и алкоголь. Но-шпа с алкоголем не рекомендуется, так как это может привести к снижению эффективности дротаверина.

Передозировка

Симптомы: нарушения сердечного ритма и проводимости, включая полную блокаду ножек пучка Гиса и остановку сердца, которая может быть фатальной.

Лечение: в случае передозировки пациенты должны находиться под медицинским наблюдением, и при необходимости, им должно проводиться симптоматическое и направленное на поддержание основных функций организма лечение, включая индукцию рвоты или промывание желудка.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре до 25°С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Хиноин Завод Фармацевтических и Химических Продуктов ЗАО, ул. Леваи, 5, 2112 Верешедьхаз, Венгрия.

Цена. В зависимости от количества таблеток в упаковке цена будет варьироваться от 53 грн. до 201 грн.

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