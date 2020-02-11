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Ночной скрежет зубами: как избавиться

Может ли бруксизм быть симптомом заболевания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Частая причина бруксизма - стресс
Частая причина бруксизма - стресс
Фото: freepik.com

Ночной скрежет зубами (по-научному — бруксизм) встречается чуть ли не у 15 % населения. И, чаще всего, это не симптом заболевания. Причины возникновения бруксизма до сих пор до конца не изучены. Частая причина бруксизма — стресс, следствием которого является внутреннее беспокойство, тревога, возбуждение перед сном. Имеются даже данные о наследственной предрасположенности к ночному скрежету зубов.

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"Иногда, напуганные мамочки, услышав ночной скрежет зубами своих чад, начинают в панике бегать по всем врачам, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Но бруксизм у детей достаточно распространенная причина. Чаще всего это происходит, когда зубки начинают прорезываться и в период смены зубов. Со временем ночной скрежет зубами должен пройти".

Иногда бруксизм может быть из-за стоматологических проблем. Например, из-за неправильного прикуса, плохого лечения зубов, некачественно установленных брекетов.

Специалисты советуют перед сном доводить до изнеможения жевательную мускулатуру с помощью тщательного "перемалывания" зубами яблок, моркови или других твердых продуктов.

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Мышечное напряжение хорошо снимает и простой горячий компресс, накладываемый на 10–15 минут на область жевательной мускулатуры, — опять-таки перед сном.

Но бывает, что скрежет или стук зубами во сне может говорить об органических изменениях головного мозга или невротическом расстройстве. В этом случае необходимы обследования. Начать нужно с посещения невролога, аппаратного обследования головного мозга (МРТ и ЭЭГ), после чего сходить на прием к психотерапевту.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро и эффективно помочь при пищевом отравлении.

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