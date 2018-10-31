Нормализовать вес, чтобы стать родителями: герои шоу "Цієї миті рік потому" удивили результатом

Девушка страдала от избыточного веса, а ее муж – от недостаточного

Пара до участия в проекте Фото: пресс-служба СТБ

Героями 9-го выпуска проекта о мотивации "Цієї миті рік потому" на СТБ стали Вита и Паша Химичи из городка Тульчин Винницкой области. Пара пообещала, что за год они оба нормализуют свой вес. Год назад 116-килограммовая Вита пообещала похудеть на 50 кг, а 55-килограммовый Паша – набрать 15 кг! Такие изменения помогли бы Химичам приблизиться к своей мечте.

"Я хочу похудеть на 50 кг, а муж – поправиться на 15. Это нужно для того, чтобы мы смогли стать родителями", – рассказала героиня.

Ведущая шоу Даша Трегубова Фото: пресс-служба СТБ

Веселая и позитивная пара Химичей мечтала о малыше. На протяжении трех лет они пробовали зачать ребенка, но безуспешно. После обследования у врачей Вита узнала, что она здорова, а проблема кроется в ее лишнем весе. Медики также посоветовали Паше набрать пару кило, чтобы увеличить шансы зачатия. В студии Химичи поделились, что вес мужа составлял 55 кг, в то время, как жена весила в два раза больше. Вите было очень сложно похудеть, ведь девушка – кондитер. Но с поддержкой мужа, ей это удалось.

Пара через год Фото: пресс-служба СТБ

Спустя год влюбленные появились в студии "Цієї миті рік потому" совершенно другими: Вита избавилась от 25 килограммов, а Паша поправился на 5. Несмотря на то, что они не достигли желаемых цифр, герои остались довольны.

"Я не хочу, чтобы она больше худела. Конечно, если Вита захочет, то я не буду против. Но такой она мне очень нравится", – прокомментировал Паша результаты жены.

Спустя год Даша Трегубова задала самый волнующий вопрос – позволяли ли новые физические показатели зачать ребенка. На это Вита ответила, что теперь никаких преград для них не существует и Химичи задались новой целью – забеременеть как можно скорее.

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