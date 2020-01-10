Нотта: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатическое средство, которое применяют для лечения нарушений сна и повышенной нервной возбудимости

Хронический стресс убивает Фото: freepik.com

Нотта – комплексное гомеопатическое средство для лечения нарушений сна и повышенной нервной возбудимости. Имеет анксиолитический эффект. Улучшает переносимость эмоционально-психических нагрузок. Способствует нормализации физиологических ритмов сна. Действие обусловлено совокупным эффектом всех его составляющих, поэтому проведение фармакокинетических исследований невозможно (нельзя проследить биометаболиты препарата, определить кинетику с помощью биологических исследований или маркеров).

Состав и форма выпуска

Действующее вещество. Активные вещества (из расчета на 100 мл): посевной овес (Avena sativa) в разведении D1- 20 мл, аптечная ромашка (Chamomilla) в разведении D12 – 10 мл, фосфор (Phosphorus) в разведении D12 – 10 мл, дерево кофейное (Coffea) в разведении D12 – 10 мл, валеринат цинка (Zincum valerianicum) в разведении D12 – 10 мл.

Вспомогательные вещества: этанол (43%) до веса.

Выпускается во флаконах 100; 50; 20 мл из темного стекла с капельницей. Флакон в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: Жидкость прозрачная, бесцветная или с желто-зеленоватым оттенком, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

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Показания

страх или тревожность, которые сопровождаются избыточным потоотделением, учащением сердцебиения,

чрезмерная раздражительность,

психическое напряжение,

повышенная утомляемость,

лабильное настроение,

нарушение функции сна,

психосоматические расстройства (кроме эндокринных заболеваний и грубых органических поражений ЦНС),

астения,

неусидчивость, ухудшение внимания.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.

Фармакокинетика. Не исследовалась.

Применение

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 10 капель препарата в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды.

Дети в возрасте 2–12 лет: 5–7 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды.

Принимать 3 раза в сутки за 30 мин до или через 1 ч после еды.

В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого уменьшения выраженности симптомов, возможен прием препарата каждые 0,5–1 ч взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: по 8–10 капель, детям в возрасте 2–12 лет: по 3–5 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды до улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в сутки.

Для усиления эффективности рекомендуется подержать некоторое время во рту перед проглатыванием.

Курс лечения в зависимости от тяжести состояния и длительности заболевания составляет 1–4 мес. В случае необходимости курс можно повторить.

Особенности применения

Препарат Нотта не вызывает заторможенности, сонливости днем, нарушений сознания или сексуальной функции, поэтому может быть рекомендован для представителей любых профессий, в том числе требующих повышенного внимания, быстрой двигательной и психической реакции.

В начале лечения могут возникнуть проявления незначительного увеличения выраженности симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция не является вредной и не требует отмены препарата. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции препарат можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства должно быть прекращено.

Поскольку Нотта содержит растительные природные компоненты, при хранении может отмечаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета, не приводящее к снижению эффективности препарата.

Препарат Нотта в форме капель не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (5/10 капель) содержится 80/160 мг спирта.

Содержание спирта должно учитываться также при применении в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должно контролироваться врачом-гомеопатом, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции по применению.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Информация о каком-либо риске для плода и ребенка от применения препарата в период беременности и кормления грудью до сих пор не зарегистрирована. Препарат применять в период беременности и кормления грудью только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Дети. Препарат Нотта в форме капель назначают детям в возрасте от 2 лет

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Несмотря на содержание спирта, препарат в рекомендованных дозах не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Побочные эффекты. В исключительных случаях возможны аллергические реакции.

Взаимодействия

Клинически значимого взаимодействия препарата Нотта с другими лекарственными средствами не установлено. Его можно комбинировать с любыми препаратами и методами лечения.

При одновременном применении лекарственного средства Нотта с психотропными препаратами (в том числе транквилизаторами, снотворными) дозы последних могут быть снижены под контролем врача. В комплексной терапии с другими лекарственными средствами следует соблюдать паузы между приемами лекарственных средств не менее 20 мин.

Нездоровый образ жизни, употребление стимуляторов, плохое питание негативно влияют на результаты применения гомеопатических лекарственных средств.

Нотта и алкоголь. Не рекомендуется употреблять алкогольсодержащие напитки во время применения препарата Нотта.

Передозировка. Не было зарегистрировано случаев передозировки препарата.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. В плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Рихард Биттнер АГ, Австрия.

Цена. Нотта 50 мл от 177 до 222 грн.

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