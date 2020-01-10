Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нотта: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатическое средство, которое применяют для лечения нарушений сна и повышенной нервной возбудимости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Хронический стресс убивает
Хронический стресс убивает
Фото: freepik.com

Нотта – комплексное гомеопатическое средство для лечения нарушений сна и повышенной нервной возбудимости. Имеет анксиолитический эффект. Улучшает переносимость эмоционально-психических нагрузок. Способствует нормализации физиологических ритмов сна. Действие обусловлено совокупным эффектом всех его составляющих, поэтому проведение фармакокинетических исследований невозможно (нельзя проследить биометаболиты препарата, определить кинетику с помощью биологических исследований или маркеров).

Читайте также:
Тенотен: инструкция, показания, способ применения

Состав и форма выпуска

Действующее вещество. Активные вещества (из расчета на 100 мл): посевной овес (Avena sativa) в разведении D1- 20 мл, аптечная ромашка (Chamomilla) в разведении D12 – 10 мл, фосфор (Phosphorus) в разведении D12 – 10 мл, дерево кофейное (Coffea) в разведении D12 – 10 мл, валеринат цинка (Zincum valerianicum) в разведении D12 – 10 мл.

Вспомогательные вещества: этанол (43%) до веса.

Выпускается во флаконах 100; 50; 20 мл из темного стекла с капельницей. Флакон в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: Жидкость прозрачная, бесцветная или с желто-зеленоватым оттенком, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Переутомление официально признали болезнью. Смотрите в нашем сюжете.

Показания

  • страх или тревожность, которые сопровождаются избыточным потоотделением, учащением сердцебиения,
  • чрезмерная раздражительность,
  • психическое напряжение,
  • повышенная утомляемость,
  • лабильное настроение,
  • нарушение функции сна,
  • психосоматические расстройства (кроме эндокринных заболеваний и грубых органических поражений ЦНС),
  • астения,
  • неусидчивость, ухудшение внимания.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.

Фармакокинетика. Не исследовалась.

Применение

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 10 капель препарата в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды.

Дети в возрасте 2–12 лет: 5–7 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды.

Принимать 3 раза в сутки за 30 мин до или через 1 ч после еды.

В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого уменьшения выраженности симптомов, возможен прием препарата каждые 0,5–1 ч взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: по 8–10 капель, детям в возрасте 2–12 лет: по 3–5 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды до улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в сутки.

Для усиления эффективности рекомендуется подержать некоторое время во рту перед проглатыванием.

Курс лечения в зависимости от тяжести состояния и длительности заболевания составляет 1–4 мес. В случае необходимости курс можно повторить.

Читайте также:
Глицисед – восстановит сон, убережет от стресса

Особенности применения

Препарат Нотта не вызывает заторможенности, сонливости днем, нарушений сознания или сексуальной функции, поэтому может быть рекомендован для представителей любых профессий, в том числе требующих повышенного внимания, быстрой двигательной и психической реакции.

В начале лечения могут возникнуть проявления незначительного увеличения выраженности симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция не является вредной и не требует отмены препарата. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции препарат можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства должно быть прекращено.

Поскольку Нотта содержит растительные природные компоненты, при хранении может отмечаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета, не приводящее к снижению эффективности препарата.

Препарат Нотта в форме капель не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (5/10 капель) содержится 80/160 мг спирта.

Содержание спирта должно учитываться также при применении в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должно контролироваться врачом-гомеопатом, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции по применению.

Читайте также:
Магне-В6 помогает от стресса, бессонницы, переутомления и нервозности

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Информация о каком-либо риске для плода и ребенка от применения препарата в период беременности и кормления грудью до сих пор не зарегистрирована. Препарат применять в период беременности и кормления грудью только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Дети. Препарат Нотта в форме капель назначают детям в возрасте от 2 лет

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Несмотря на содержание спирта, препарат в рекомендованных дозах не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Побочные эффекты. В исключительных случаях возможны аллергические реакции.

Взаимодействия

Клинически значимого взаимодействия препарата Нотта с другими лекарственными средствами не установлено. Его можно комбинировать с любыми препаратами и методами лечения.

При одновременном применении лекарственного средства Нотта с психотропными препаратами (в том числе транквилизаторами, снотворными) дозы последних могут быть снижены под контролем врача. В комплексной терапии с другими лекарственными средствами следует соблюдать паузы между приемами лекарственных средств не менее 20 мин.

Нездоровый образ жизни, употребление стимуляторов, плохое питание негативно влияют на результаты применения гомеопатических лекарственных средств.

Читайте также:
Тонгинал: инструкция, показания, способ применения

Нотта и алкоголь. Не рекомендуется употреблять алкогольсодержащие напитки во время применения препарата Нотта.

Передозировка. Не было зарегистрировано случаев передозировки препарата.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. В плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Рихард Биттнер АГ, Австрия.

Цена. Нотта 50 мл от 177 до 222 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лекарства бессонница стресс гомеопатия нотта
Реклама

Новости партнеров

Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
«Не может быть вне политики»: Шуфутинский о вернувшейся Ротару
«Не может быть вне политики»: Шуфутинский о вернувшейся Ротару
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Вчера, 18:21Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

Вчера, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Вчера, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в гипсе

8 январяПсихология

Как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период

8 январяFun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

8 январяТехно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

7 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

7 январяFun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

7 январяEvents

Открытки и картинки с Рождеством 2020

Новости партнеров

Что заявил Киркоров после авиакатастрофы Boeing 737 в Тегеране
Что заявил Киркоров после авиакатастрофы Boeing 737 в Тегеране
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кинокритики назвали лучшую актрису десятилетия
Кинокритики назвали лучшую актрису десятилетия
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Питт признался, из-за чего распался их брак с Джоли
Питт признался, из-за чего распался их брак с Джоли