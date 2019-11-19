Новирин: когда и кому нужно принимать противовирусное лекарство

Таблетки, которые обязательно нужно иметь в аптечке в сезон простуд

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество Новирина – инозин пранобекс.

Новирин выпускается в таблетках по 500 мг, по 10 таблеток в блистере; по 2 или 4 блистера в пачке. В 1 таблетке содержится 500 мг инозина пранобекса. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, повидон, магния стеарат.

Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью с риской, от почти белого до желтовато-белого цвета.

Новирин также выпускается в сиропе. По 120 мл во флаконе стеклянном в комплекте с мерным стаканчиком; по 1 флакону в пачке. В 1 мл сиропа содержится 50 мг инозина пранобекса (50 мг/мл). Вспомогательные вещества: сахароза, глицерин, метилпарабен (метилпарагидроксибензоат) (Е 218), пропилпарабен (пропилпарагидроксибензоат) (Е 216), ароматизатор цитрусовый, вода очищенная.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, светло-желтого цвета жидкость с характерным фруктовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусные средства прямого действия. Код АТХ J05А X05.

Показания

Активное вещество Новирина инозин пранобекс оказывает прямое противовирусное и иммуномодулирующее действие.

О том, как укрепить иммунитет, смотрите видео:

Прямые показания для применения Новирина:

Инфекционные заболевания вирусной этиологии у пациентов с нормальным и сниженным иммунным статусом: грипп, парагрипп, острые респираторные вирусные инфекции, бронхит вирусной этиологии, риновирусные и аденовирусные инфекции; эпидемический паротит, корь.

Заболевания, вызванные вирусами простого герпеса Herpes simplex I типа или Herpes simplex II типа (герпес губ, кожи лица, слизистой оболочки полости рта, кожи рук, офтальмогерпес), подострый склерозирующий панэнцефалит, генитальный герпес; вирусом Varicella zoster (ветряная оспа и опоясывающий лишай, в том числе рецидивирующий у больных с иммунодефицитом); вирусом Эпштейна–Барра (инфекционный мононуклеоз); цитомегаловирусом; папилломавирусом человека; острый и хронический вирусный гепатит В.

Хронические рецидивирующие инфекции дыхательных путей и мочеполовой системы у пациентов с ослабленным иммунитетом (в том числе хламидиоз и другие заболевания, вызванные внутриклеточными возбудителями).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к инозина пранобексу и другим компонентам препарата; подагра, мочекаменная болезнь, тяжелая почечная недостаточность III степени, гиперурикемия.

Фармакокинетика

Инозин пранобекс имеет высокую биологическую доступность. После перорального приема быстро всасывается, максимальная концентрация инозина в плазме достигается через 1 час; через 2 часа эта концентрация уменьшается до уровня, который невозможно определить. Период полураспада составляет 50 минут. Фармакологическое действие проявляется примерно через 30 минут и сохраняется до 6 часов.

Инозин пранобекс быстро метаболизируется и выводится почками.

Инозин метаболизируется по циклу, типичному для пуриновых нуклеозидов, с образованием мочевой кислоты (первый метаболит), концентрация которого в сыворотке крови иногда может повышаться, а второй метаболит (1-(диметиламин)-2-пропанол-(4-ацетамидобензоат)) выводится почками в форме глюкуронидов и частично – в неизмененном виде.

Кумуляции в организме не обнаружено. Полное выведение метаболитов наступает через 48 часов.

Применение

Препарат принимают внутрь, лучше после еды и через равные промежутки времени; при необходимости таблетку можно разжевать, измельчить и/или растворить в небольшом количестве воды непосредственно перед применением. Длительность лечения определяют индивидуально, в зависимости от нозологии, тяжести течения и частоты рецидивов; в среднем длительность лечения составляет 5–14 дней, при необходимости после 7–10-дневного перерыва курс лечения повторяют; лечение с перерывами и поддерживающими дозами может длиться 1–6 мес. Максимальная суточная доза для взрослых — 4 г (8 таблеток или 80 мл сиропа).

Таблетки

Рекомендованные дозы и схемы применения препарата.

Грипп, парагрипп, ОРВИ: взрослые — по 2 таблетки 3–4 раза в сутки; дети — суточная доза из расчета 50 мг/кг массы тела на 3–4 приема в течение 5–7 дней; при необходимости лечение следует продолжить или повторить через 7–8 дней. Для достижения наибольшей эффективности при ОРВИ лечение лучше начинать при первых симптомах болезни или с первых суток заболевания. Как правило, препарат принимают еще 1–2 дня после исчезновения симптомов.

Бронхит вирусной этиологии: взрослые — 2 таблетки 3 раза в сутки, дети — суточная доза из расчета 50 мг/кг на 3–4 приема в течение 2–4 нед.

Эпидемический паротит: суточная доза из расчета 70 мг/кг массы тела в 3–4 приема в течение 7–10 дней.

Корь: суточная доза из расчета 100 мг/кг в 3–4 приема в течение 7–14 дней.

Афтозный стоматит: взрослые — по 2 таблетки 4 раза в сутки, дети — суточная доза из расчета 70 мг/кг за 3–4 приема в течение 6–8 дней (острая фаза), затем взрослые — 2 таблетки 3 раза в сутки, дети — 50 мг/кг за 3–4 приема 2 раза в неделю в течение 6 нед.

Инфекционный мононуклеоз: суточная доза из расчета 50 мг/кг за 3–4 приема в течение 8 дней.

Цитомегаловирусная инфекция: суточная доза из расчета 50 мг/кг массы тела за 3–4 приема в течение 25–30 дней.

Опоясывающий лишай и лабиальный герпес: взрослые — по 2 таблетки 3–4 раза в сутки; дети — суточная доза из расчета 50 мг/кг за 3–4 приема в течение 10–14 дней (до исчезновения симптомов).

Генитальный герпес: в острый период по 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 5–6 дней; в период ремиссии поддерживающая доза — по 2 таблетки (1000 мг) 1 раз в сутки — до 6 мес.

Подострый склерозирующий панэнцефалит: суточная доза из расчета 50–100 мг/кг массы тела за 6 приемов (каждые 4 ч) в течение 8–10 дней; после 8-дневного перерыва при легком течении дополнительно еще 1–3 курса, при тяжелом течении — до 9 курсов.

Инфекции, вызванные вирусом папилломы человека (остроконечные кондиломы): по 2 таблетки 3 раза в сутки, курс лечения — 14–28 дней; при комбинации с криотерапией или CO 2 -лазерной терапией — по 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 5 дней, 3 курса с интервалом в 1 мес.

Гепатит В: взрослые — по 2 таблетки 3–4 раза в сутки в течение 15–30 дней; затем поддерживающая доза — по 2 таблетки (1000 мг) 1 раз в сутки в течение 2–6 мес.

Хронические рецидивирующие инфекции дыхательных путей и мочеполовой системы у пациентов с ослабленным иммунитетом (в комплексном лечении): взрослые — по 2 таблетки 3–4 раза в сутки, курс лечения — от 2 нед до 3 мес; дети — суточная доза из расчета 50 мг/кг массы тела за 3–4 приема в течение 21 дня (или 3 курса по 7–10 дней с такими же перерывами).

Для восстановления функции иммунной системы и достижения устойчивого иммуномодулирующего эффекта у пациентов с ослабленным иммунитетом курс лечения должен длиться 3–9 нед.

Пациенты пожилого возраста. Препарат можно применять в обычных дозах для взрослых, необходимости в коррекции дозы нет.

Сироп

Рекомендованные дозы и схемы применения лекарственного средства.

Грипп, парагрипп, острые респираторные вирусные инфекции: взрослые — по 20 мл сиропа 3–4 раза в сутки; дети — суточная доза — из расчета 50 мг/кг (то есть 1 мл сиропа/кг) массы тела за 3–4 приема в течение 5–7 дней; при необходимости лечение продолжить или повторить через 7–8 дней; для достижения наибольшей эффективности при ОРВИ лечение лучше начинать при первых симптомах болезни или с первых суток заболевания; как правило, лекарственное средство принимают еще 1–2 дня после исчезновения симптомов.

Бронхит вирусной этиологии: взрослые — по 20 мл сиропа 3 раза в сутки; дети — суточная доза — из расчета 50 мг/кг (то есть 1 мл сиропа/кг) за 3–4 приема в течение 2–4 нед.

Эпидемический паротит: суточная доза — из расчета 70 мг/кг (то есть 1,4 мл сиропа/кг) за 3–4 приема в течение 7–10 дней.

Корь: суточная доза — из расчета 100 мг/кг (то есть 2 мл сиропа/кг) за 3–4 приема в течение 7–14 дней.

Афтозный стоматит: взрослые — по 20 мл сиропа 4 раза в сутки; дети — суточная доза — из расчета 70 мг/кг (то есть 1,4 мл сиропа/кг) за 3–4 приема в течение 6–8 дней (острая фаза), затем взрослые — по 20 мл сиропа 3 раза в сутки, дети — 50 мг/кг (то есть 1 мл сиропа/кг) за 3–4 приема 2 раза в неделю в течение 6 нед.

Инфекционный мононуклеоз: суточная доза — из расчета 50 мг/кг (то есть 1 мл сиропа/кг) за 3–4 приема в течение 8 дней.

Цитомегаловирусная инфекция: суточная доза — из расчета 50 мг/кг (то есть 1 мл сиропа/кг) за 3–4 приема в течение 25–30 дней.

Опоясывающий лишай и лабиальный герпес: взрослые — по 20 мл сиропа 3–4 раза в сутки; дети — суточная доза — из расчета 50 мг/кг (то есть 1 мл сиропа/кг) за 3–4 приема в течение 10–14 дней (до исчезновения симптомов).

Генитальный герпес: в острый период — по 20 мл сиропа 3 раза в сутки в течение 5–6 дней; в период ремиссии поддерживающая доза — по 20 мл сиропа (1000 мг) 1 раз в сутки до 6 мес.

Подострый склерозирующий панэнцефалит: суточная доза — из расчета 50–100 мг/кг (то есть 1–2 мл сиропа/кг) за 6 приемов (каждые 4 ч) в течение 8–10 дней; после 8-дневного перерыва при легком течении дополнительно еще 1–3 курса, при тяжелом течении — до 9 курсов.

Инфекции, вызванные вирусом папилломы человека (остроконечные кондиломы): по 20 мл сиропа 3 раза в сутки, курс лечения — 14–28 дней или в комбинации с криотерапией или CO2-лазерной терапией — по 20 мл сиропа 3 раза в сутки 3 курса с интервалом в 1 мес.

Гепатит В: взрослые — по 20 мл сиропа 3–4 раза в сутки в течение 15–30 дней; затем поддерживающая доза — по 20 мл сиропа (1000 мг) 1 раз в сутки в течение 2–6 мес.

Хронические рецидивирующие инфекции дыхательных путей и мочеполовой системы у пациентов с ослабленным иммунитетом (в комплексном лечении): взрослые — по 20 мл сиропа 3–4 раза в сутки, курс лечения — от 2 нед до 3 мес; дети — суточная доза — из расчета 50 мг/кг (то есть 1 мл сиропа/кг) за 3–4 приема в течение 21 дня (или 3 курса по 7–10 дней с такими же перерывами).

Для восстановления функции иммунной системы и достижения устойчивого иммуномодулирующего эффекта у пациентов с ослабленным иммунитетом курс лечения должен длиться от 3 до 9 нед.

Особенности применения

Следует учитывать, что Новирин, как и другие противовирусные средства, при острых вирусных инфекциях наиболее эффективен, если лечение начато на ранней стадии болезни (лучше – в первые сутки). Лекарственное средство применяют как монотерапию, так и в комплексном лечении антибиотиками и другими этиотропными средствами.

Действующее вещество препарата метаболизируется до мочевой кислоты и может вызвать значительное повышение ее концентрации в моче. В связи с этим Новирин с осторожностью применяют пациентам с подагрой и гиперурикемией в анамнезе, уролитиазом и почечной недостаточностью. При необходимости применения лекарственного средства у таких пациентов необходимо тщательно контролировать концентрацию мочевой кислоты. При длительном применении (3 месяца или дольше) целесообразно ежемесячно контролировать концентрацию мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче, функцию печени, состав периферической крови и параметры функции почек.

Сироп содержит сахарозу, поэтому его с осторожностью применяют больным сахарным диабетом.

В состав сиропа входят метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные) и в отдельных случаях – бронхоспазм.

Пациенты пожилого возраста. Нет необходимости изменять дозу, лекарственное средство применяют в дозировке для взрослых. У лиц пожилого возраста чаще, чем у лиц среднего возраста, наблюдается повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче.

Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия исследований по безопасности препарата не рекомендуется назначать его в период беременности или кормления грудью.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не исследовали. Однако для принятия решения относительно управления автомобилем или работы с другими механизмами необходимо учитывать, что препарат может вызывать головокружение или другие побочные реакции со стороны нервной системы

Побочные эффекты

Препарат, как правило, хорошо переносится даже при длительном применении. Наиболее частой побочной реакцией является кратковременное и незначительное (обычно в пределах нормы) повышение концентрации мочевой кислоты в плазме крови и моче (вызванное метаболизмом инозина), которое нормализуется через несколько дней после окончания применения препарата.

Лабораторные исследования: повышение уровня мочевой кислоты в крови, повышение уровня мочевой кислоты в моче, повышение уровня азота мочевины в крови, повышение уровня трансаминаз, повышение уровня ЩФ в крови.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, недомогание, нарушения сна.

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, боль в надбрюшинном участке, диарея, запор, отсутствие аппетита.

Со стороны кожи и подкожной ткани: зуд, кожные высыпания, крапивница.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (включая ангионевротический отек).

Со стороны психики: нервозность.

Со стороны печени и желчевыводящих путей: повышение уровня трансаминаз, ЩФ или азота мочевины в крови.

Со стороны костно-мышечной системы и соединительной тканей: боль в суставах.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: полиурия (увеличение объема мочи).

Со стороны пищеварительного тракта: боль в животе (в верхней части живота);

Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактический шок, ангионевротический отек, гиперчувствительность, крапивница;

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: эритема.

Взаимодействия

Не следует принимать лекарственное средство одновременно с иммунодепрессантами. С осторожностью применяют у пациентов, принимающих ингибиторы ксантиноксидазы (например аллопуринол) и средства, усиливающие выведение мочевой кислоты с мочой, включая тиазидные диуретики (например гидрохлоротиазид, хлорталидон, индапамид) и петлевые диуретики (фуросемид, торасемид, этакриновая кислота).

При одновременном применении с азидотимидином повышается образование нуклеотида вследствие увеличения биодоступности азидотимидина в плазме крови и увеличения внутриклеточного фосфорилирования в моноцитах крови человека.

Новирин и алкоголь. Прямой несовместимости с алкоголем у вирусного препарата нет. Но употреблять спиртные напитки во время болезни не рекомендуется. Этанол снижает иммунитет и маскирует симптомы развития осложнений.

Передозировка

На данный момент случаи передозировки не отмечались.

Передозировка может вызвать повышение концентрации мочевой кислоты в плазме крови и моче. При передозировке показаны промывание желудка и симптоматическая терапия.

Срок годности

Таблетки 2 года. Сироп 3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

1. АО "Киевский витаминный завод". 04073, Украина, г. Киев, ул. Копыловская, 38.

Web-сайт: www.vitamin.com.ua.

2. Эй.Би.Си.Фармасьютици С.П.А. (Сироп). Виа Кантоне Моретти, 29 (лок. Локалита Сан Бернардо) – 10015 Ивреа (ТО), Италия.

Цена

Новирин таблетки по 500 мг №20 от 96 грн до 136 грн.

Новирин таблетки по 500 мг №40 от 172 грн до 228 грн.

Сироп флакон 120 мл. от 127 до 154 грн.

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