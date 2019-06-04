Новый фуд-тренд: коралловая вода для похудения

Считается, что коралловая вода богата минералами

Забыть о лишних килограммах можно благодаря воде. Конечно, если пить ее около 2 л в день и правильно питаться. Но недавно появилась новинка – якобы можно есть все, что угодно, пить чудодейственную коралловую воду и худеть.

Коралловая вода вошла в моду благодаря японцам, которые, по исследованиям социологов, живут дольше всего, и будто бы из-за употребления кораллов, которые добывают на японском острове Окинава.

Добавление измельченных кораллов в воду действительно насыщает ее минералами. Со временем человек теряет эти полезные вещества, а при похудении организм поддается стрессу сильнее. Как следствие, возникает недостаток самого главного минерала – магния, который в дефиците больше, чем кальций и фосфор. При недостатке магния в организме не сжигаются глюкоза, белки и жировые отложения.

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Но вытеснять обычную воду из рациона какой-либо другой не нужно – так можно только навредить организму, например, спровоцировать образование камней в почках. Выходит, что слишком много питательных веществ – тоже плохо. Употреблять коралловую воду, тем более во время похудения, можно как биодобавку, и только после консультации с врачом, который благодаря анализам может определить, каких именно микроэлементов вам не хватает.

А если хочется улучшится состояние своего здоровья, то магний можно добыть из других продуктов. Следует просто употреблять фрукты, овощи, ягоды семечки и орехи. И не забывайте, что на одной воде жировая масса не уменьшается, поэтому стоит не забывать и о тренировках.

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