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О пользе молочных продуктов в детском питании

Энергетическому запасу детей, употребляющих молоко, можно только позавидовать

Приближается школьная пора, и важно знать, что сбалансированное питание и качество продуктов – ключевой фактор хорошего самочувствия ребенка. Особое внимание необходимо уделить молочным продуктам, ведь в молоке есть все, что нужно маленькому человечку для нормального развития.

Молоко содержит витамин D, также калий, белки, витамин B6, витамин B12, магний. Оно является главным поставщиком фосфора и кальция, которые необходимы для здоровья зубов и костей, участвует в клеточном построении мозга и нормальной работе нервной системы, помогают легче справляться со школьными нагрузками и играет существенную роль в предупреждении инфекционных заболеваний.

Еще одним безусловным плюсом молока является то, что оно легко и практически полностью усваивается детским организмом: молочный жир – на 95%, молочный сахар – на 98%, белки – на 98%.

Молоко в рационе

Энергетическому запасу детей, употребляющих молоко, можно только позавидовать. Розовые щечки и сияющие глаза не могут не радовать маму.

С утра особенно важно насытить детский организм так называемыми "длинными" углеводами. Они дают запас энергии и способствуют лучшей работе мозга. Поэтому наиболее подходящим завтраком для ребенка будут цельнозерновые каши, приготовленные на молоке. Между основными приемами еды можно дать ребенку стакан молока с печеньем – такой перекус насытит и пойдет только на пользу.

Если же малыш не хочет пить молоко, предложите ему кусочек сыра или булочку с маслом.

Что же касается первого прикорма, одним из лучших вариантов является творог.

Чтобы понять, подойдет малышу тот или иной продукт, нужно его попробовать и посмотреть, как ребенок на него отреагирует.

В то же время, существуют некоторые общие рекомендации по выбору продуктов для детей:

Обязательно учитывайте рекомендации вашего педиатра. На этикетке должно быть указано "без красителей, без консервантов, без ГМО". Обязательно проверяйте срок годности, условия хранения. Идеальными для питания как взрослых, так и детей являются именно органические молочные продукты.

Ищем органическое

Понятно, что вкусовые качества молока определяются его свежестью. Большинство родителей уверены, что самое вкусное и полезное молоко – парное и только от здоровой коровы. В городе же за действительно качественным парным молоком еще нужно поохотиться, поэтому приходится выбирать молоко в магазинах и супермаркетах.

"Органик Милк" – первый в Украине завод по производству органической сертифицированной молочной продукции из собственного сырья, – создает безопасную, полезную, качественную и очень вкусную продукцию.В производстве используются только органические ингредиенты высочайшего качества и не используются красители, стабилизаторы, консерванты и усилители вкуса.

Молоко-сырье "Органик Милк" имеет высокие показатели качества, которые вдвое лучше утвержденных показателей европейского образца. Контроль продукции осуществляется тремя сертификационными лабораториями от забора сырья до отгрузки готовой продукции.

Сравнительные показатели для оценки качества и пригодности молока, которое привозится из собственной фермы для переработки на ООО "Органик Милк"

Преимущества органического молока от TM Organic Milk очевидны.

Для любого взрослого или ребенка лучшего не пожелаешь!

Но маленькому ребенку бывает трудно объяснить, чем полезен сыр, йогурт или сливки, поэтому взрослые часто экспериментируют, готовя различные десерты и йогурты, делая запеканки и разнообразные блюда.

Еще как вариант детям очень нравятся сырники и оладьи со сметаной, молочные коктейли и многое другое. Вкусно и одновременно очень полезно!

Но если строить рацион ребенка, исключая молоко и молочные продукты, то результат будет неудовлетворительный – ребенок начнет отставать в весе и росте. Ведь молочные белки, как и белки мяса, яиц, рыбы, относятся к полноценным и обеспечивают лучшие условия для роста и жизнедеятельности организма.

Как видим, польза от молока и молочных продуктов для детского организма огромна! Заходя в магазин – не забудьте купить молоко!