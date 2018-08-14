Обман века: ученые развенчали популярный миф о соли

Исследователи изучили состояние здоровья 94 378 добровольцев

Соль. Фото: pixabay

Здоровью большинства людей употребление соли ничем не грозит. Подтвердить это удалось благодаря масштабному исследованию, к участию в котором ученые привлекли 94 378 добровольцев в возрасте от 35 до 70 лет из 18 разных стран.

Соль помогает пополнить запас натрия в организме. Недостаток же этого микроэлемента грозит снижением артериального давления и нежелательными изменениями в гормональном фоне. То же самое касается и калия, содержащегося в морской соли. Достаточное количество в организме этого элемента снижает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

"Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять максимум одну чайную ложку соли в день. Однако никаких доказательств эффективности таких ограничений нет. Результаты исследования показывают, что умеренное употребление соли благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. А вот избыток и недостаток этого продукта является опасным", — говорит профессор Эндрю Менте из Университета имени Макмастера в Канаде.

Канадские ученые утверждают, что употреблять соль по минимуму следует только людям, страдающим гипертонией. По словам исследователей, при наличии проблем с давлением такое ограничение позволит уменьшить риск инсульта и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее специалисты заявили, что ванна с морской солью очищает организм от токсинов. Кроме этого, мы писали, что морская соль – полезный продукт, который можно использовать для лечения и профилактики множества заболеваний и нарушений в организме.