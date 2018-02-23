Один из видов чая признали опасным для здоровья

В исследовании были проанализированы диеты 300 человек

Ученые заявили, что кислые напитки вроде фруктового чая и ароматизированной воды могут изнашивать зубы и повреждать эмаль, сообщает BBC News.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что употребление таких напитков между приемами пищи увеличивает риск эрозии зубов от кислоты. В исследовании, опубликованном в British Dental Journal, были проанализированы диеты 300 человек с тяжелой формой болезни зубов.

По словам исследователей, фруктовые соки, чаи, диетические напитки и напитки с обильным содержанием сахара вызывают износ зубов, особенно если пить их медленно или удерживать во рту. Люди, которые дважды в день между приемами пищи выпивали воду с ломтиком лимона, в 11 раз более склонны к умеренной или сильной эрозии зубов, уверяют ученые. Однако риск уменьшается вдвое, если напиток употреблять во время еды.

Напомним, ранее мы говорили о 10 интересных фактах о чае.

Также обсуждалось, как извлечь из напитка максимум пользы.

А о том, как правильно выбрать натуральный чай, смотрите на видео ниже: