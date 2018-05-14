"Одна пачка сигарет в день": медсестра показала на видео гнилые легкие курильщика
Аманда Эллер призвала людей отказаться от пагубной привычки пока не поздно
Медсестра из американского штата Северная Каролина Аманда Эллер опубликовала в Facebook ужасающие кадры, на которых показала, как выглядят легкие здорового человека и курильщика с двадцатилетнем стажем. Медицинский работник призвала людей отказаться от курения, пока не поздно.
На видео Аманда поочередно накачивает воздухом здоровые легкие розоватого оттенка и легкие человека, который выкуривал по пачке сигарет в день в течение 20 лет.
Пользователи сети в большинстве своим поддерживают Аманду, однако некоторые юзеры все-таки нашли повод для критики: "Как видим, легкие курильщика и здорового человека оказались рядышком, на одном столе". "Ты не знаешь всей ситуации. Это не означает, что человек умер из-за болезни легких", "Может, это трансплантация", – пишут в ответ люди в комментариях.
Напомним, ученые выяснили, почему полный отказ от курения является непростым делом. Исследование провели ряд специалистов из Мичиганского университета.
Также ранее мы писали, как борются с курением в разных странах мира.