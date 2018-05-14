"Одна пачка сигарет в день": медсестра показала на видео гнилые легкие курильщика

Аманда Эллер призвала людей отказаться от пагубной привычки пока не поздно

Бросайте курить. Фото: pixabay

Медсестра из американского штата Северная Каролина Аманда Эллер опубликовала в Facebook ужасающие кадры, на которых показала, как выглядят легкие здорового человека и курильщика с двадцатилетнем стажем. Медицинский работник призвала людей отказаться от курения, пока не поздно.

На видео Аманда поочередно накачивает воздухом здоровые легкие розоватого оттенка и легкие человека, который выкуривал по пачке сигарет в день в течение 20 лет.

Пользователи сети в большинстве своим поддерживают Аманду, однако некоторые юзеры все-таки нашли повод для критики: "Как видим, легкие курильщика и здорового человека оказались рядышком, на одном столе". "Ты не знаешь всей ситуации. Это не означает, что человек умер из-за болезни легких", "Может, это трансплантация", – пишут в ответ люди в комментариях.

Напомним, ученые выяснили, почему полный отказ от курения является непростым делом. Исследование провели ряд специалистов из Мичиганского университета.

Также ранее мы писали, как борются с курением в разных странах мира.