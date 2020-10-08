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Офтальмолог назвал главные риски наращивания ресниц

Сегодня, 15:22

Неправильное наращивание ресниц может привести к воспалению или ожогу века

Модные искусственные ресницы могут навредить глазам. Об этом рассказал "Сегодня" врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Рыков к Всемирному дню зрения, который отмечается сегодня. Какие побочные эффекты может иметь некачественное наращивание ресниц и как выбрать квалифицированного мастера – далее в материале.

Сюжет Ирины Ухиной и Богдана Стрельца
Видео: Сегодня

Чем наращенные ресницы опасны для здоровья

Врач-офтальмолог предупредил о том, что искусственные ресницы передавливают специальные железы, которые называют мейбомиевыми. А эта железа выделяет сало, которое увлажняет глаз. Из-за того, что они тяжелые, они раздражают маргинальный край века и идет постоянный хронический мейбомиит. То есть такие чешуйки, которые появляются очень часто утром и в конце рабочего дня.

Поэтому, если нарастили ресницы, надо дополнительно ухаживать за глазами, говорит врач.

Если ресницы постоянно наращены – надо очень внимательно к этому относиться. Потому что без капель от синдрома сухого глаза вы уже не обойдетесь.

Неправильное наращивание ресниц может привести даже к воспалению или ожогу века.

Основные правила безопасного наращивания ресниц

По словам мастера по наращиванию ресниц с семилетним стажем Карины Тихоновой, не может быть никаких склеек – каждая ресничка должна быть автономной. Мастеру необходимо соблюдать отступ приклеенной ресницы от века. Этот отступ должен быть небольшой – 0,5 миллиметра.

Чем наращивание ресниц может быть опасно
Чем наращивание ресниц может быть опасно
Фото: Pexels

Также надо рассчитать нагрузку на натуральную ресничку. Если она очень тонкая, а на нее наложить тяжелую искусственную, то веки будут отягощать и провисать.

Неквалифицированный мастер может сделать склейки, что приведет к неправильному обмену и выпадению ресниц. А если мастер сделает еще и маленький отступ к веку, то это может привести к тому, что возникнет какая-то аллергическая реакция.

Кому нельзя наращивать ресницы

Сама процедура по наращиванию ресниц разрешена не всем. Нельзя прибегать к этой процедуре тем, у кого есть аллергическая реакция на материалы наращивания, повышенная слезливость, конъюнктивит и другие заболевания глаз.

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Источник: Сегодня
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