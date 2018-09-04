Оградит от болезней: популярная в Украине ягода признана целебной

Ученые из медицинской школы горы Синай сделали важное заявление

Виноград имеет целебные свойства. Фото: depositphotos

О пользе винограда было также известно давно. Этой ягодой в Древней Греции с успехом лечили простудные заболевания и восстанавливали упадок сил. А вот недавно стало известно, что из винограда получаются самые эффективные и безопасные антидепрессанты. К такому выводу пришли ученые из медицинской школы горы Синай.

По словам экспертов, на основе органических соединений винограда можно изготовить ДНК-вакцину, подбирать которую можно будет исходя из особенностей организма человека, сообщает "АиФ".

При этом уточняется, что виноград обладает сильным седативным действием и помогает нейтрализовать многие из сопутствующих заболеваний – воспаление периферической иммунной системы, изменения в лимфатических узлах и других тканях, которые защищают организм от болезней, а также снижение мозговой активности.

Напомним, эксперты назвали пользу и вред винограда. Ранее специалисты также рассказали, как ускорить созревание фруктов и винограда, не дожидаясь холодов.

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