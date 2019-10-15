Онкология после маникюра: лампы могут провоцировать подногтевую меланому

Медики рассказали, как распознать подногтевую меланому

Онкология после маникюра. Пугающие изображения крайне редкого заболевания подногтевой меланомы распространяют в соцсетях. Ее появление связывают с лучами ламп, которые применяют мастера маникюра для просушивания гель-лака. Снимком с проблемным ногтем поделился в Facebook врач Денис Варивончик и сразу предположил, что дело в маникюре.

Мастера по ногтевой эстетике это предположение считают мифом, ведь ультрафиолетовые лампы, по их словам, ушли в прошлое. Актуальные же светодиодные, которые такой опасности не несут.

Интересно, что во время одной процедуры ваши руки находятся под такой лампойв среднем четыре минуты. Это устройство является незаменимым, ведь высушить гель-лак без него практически невозможно.

По словам мастера маникюра, сушка происходит в течение 30-60 секунд, что происходит максимально быстро, а потому и абсолютно безопасно.

В то же время в институте рака говорят, что не все так однозначно. Подногтевая меланома – диагноз редкий и довольно новый. Поэтому причину, которая ее провоцирует ученые еще изучают.

Подногтевая меланома чаще всего проявляется в виде пигментного пятна. Обычно, темного цвета. Пораженный ноготь становится ломким, иногда деформируется. Впрочем, не все пятна на ногтях сигнализируют об опасности.

Приборы для маникюра должны быть безопасными Фото: Pexels

"У некоторых людей есть так называемая меланонихия, которая проявляется в виде полоски пигментированной. Это абсолютно доброкачественный процесс, но если такая меланонихия начинает увеличиваться по ширине, если, не дай Бог, начнет распространяться на кожу, это является одной из основных признаков подногтевой меланомы", – пояснила Мария Кукушкина, хирург-онколог.

В Украине подногтевую меланому чаще всего обнаруживают на поздних стадиях, когда без ампутации пальца уже не обойтись. Поэтому, самое важное – обратиться к врачу вовремя.

Напомним, ранее мы писали, о каких проблемах со здоровьем расскажут ногти.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.