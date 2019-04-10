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Опаснее сигарет: Ульяна Супрун рассказала, почему неправильное питание убивает

"Мусорная" еда оказалась не менее вредной, чем курение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Уменьшите употребление жареного и покупных соусов
Уменьшите употребление жареного и покупных соусов
Фото: freepik.com

Неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире. Больше, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска, утверждает глава украинского Минздрава Ульяна Супрун. 

Это результаты большого исследования о влиянии питания на здоровье. Данные собраны из 195 стран с 1990 по 2017 год. Результаты показали, что люди употребляют слишком много соли, но недостаточно цельнозерновых продуктов и свежих фруктов. Также мы едим очень мало орехов, семян, свежих овощей, омега-3 жирных кислот и клетчатки.

Почему мы питаемся неправильно

Мы едим слишком много соли и сахара
Мы едим слишком много соли и сахара
Фото: freepik.com

  • Нам советуют потреблять не менее 200-300 г фруктов в день. Однако большинство людей выполняет лишь треть нормы – 94 г. Если представить – это очень небольшое яблоко.
  • Дневная норма цельнозерновых продуктов составляет 100-150 г, но "нормой" для многих является 29 г в день. Мы должны потреблять 3-5 кусочков цельнозернового хлеба, а едим меньше одного.
  • Соли стоит потреблять не более 3 тысяч мг в день, лучше еще меньше. Но эта норма обычно превышается в 2 раза.
  • Норма семечек и орешков в день равна 16-25 г. Зато многие едят всего 3 г - это половина грецкого ореха.
  • Овощей мы должны есть 290-430 г в день. По размеру это примерно 5-7 средних морковок. Но большинство людей едят около 190 г – это как три небольшие морковки.
  • Добавьте к этому бесконтрольное употребление высококалорийной и жирной пищи, газированные, сладкие напитки, сладости, регулярные малопитательные перекусы и переедания.

Как следствие – в 2017 году 11000000 или 22% всех смертей среди взрослых были связаны с плохим питанием и недостаточным потреблением вышеперечисленных продуктов. Причинами смертей стали сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет. Такие результаты свидетельствуют, что мы должны обращать гораздо больше внимания на питание, чем мы привыкли. И здесь выражение "мы то, что мы едим" приобретает важное значение.

Что делать, чтобы улучшить свой рацион

Ешьте больше овощей и фруктов
Ешьте больше овощей и фруктов
Фото: Pixabay

  • Уменьшите потребление соли. Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли, читайте этикетку – если соль находится в начале списка ингредиентов, то это означает ее избыточное содержание. Замените соль на пряности и старайтесь готовить дома – это лучший способ контролировать количество потребленной соли.
  • Выбирайте цельнозерновые продукты вместо хлеба из белой муки или батона. Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки, макаронным изделиям из муки грубого помола.
  • Ешьте больше овощей и фруктов. Выбирайте свежие или замороженные фрукты. Зато уменьшайте потребление или избегайте овощей со сливочными соусами, жареных или панированных, консервированных фруктов в сиропе, замороженных фруктов с добавленными сахарами. Овощи и фрукты не только полезны, но и доступны. 
  • Не ешьте много сахара. Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 г. Это примерно 10 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребления – не добавлять сахар в чай ​​или кофе. Если же добавляете сахар – не ешьте дополнительно сладости. 
  • Контролируйте размер порции. Сколько вы едите, так же важно, как и то, что вы едите. Чтобы уменьшить риски переедания – следите за размером порций различных продуктов. Размер может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей или пищевых рекомендаций, которых вы придерживаетесь.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде йоги для здоровья. "Сегодня" также делились советами, которые помогут вам избавиться от целлюлита.

Смотрите видео, почему Ульяна Супрун пропагандирует средиземноморскую диету:

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Источник: Сегодня
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