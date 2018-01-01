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Определен виновник грядущей смертоносной эпидемии

Ученые определили типичные признаки такой инфекции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Пандемия унесет много жизней. Фото: pixabay
Пандемия унесет много жизней. Фото: pixabay

Следующая пандемия на Земле, которая может стать причиной смерти тысяч человек по всему миру, будет вызвана вирусной инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем. Об этом утверждают исследователи из Школы общественного здравоохранения в Университете Джона Хопкинса.

По мнению исследователей, угроза со стороны таких возбудителей смертельно опасных болезней, как вирус Эбола или вирус Зика, сильно преувеличена. Намного более вероятно, что глобальную эпидемию вызовет РНК-содержащий вирус, генетический материал которых представлен в виде менее стабильных, чем ДНК, нуклеиновых кислот. Это позволяет инфекционному агенту быстро мутировать, обходя иммунную систему зараженных, что делает его потенциально смертельным.

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Ученые определили типичные признаки такой инфекции, проанализировав возможные факторы, способствующие глобальной эпидемии. Так, вирус должен уметь заражать других людей до того, как у переносчика проявятся первые симптомы, и он должен быть незнаком для иммунной системы большинства хозяев. Кроме того, для инфекции должен быть характерен относительно низкий (по сравнению с геморрагическими лихорадками) уровень летальности. Подобными свойствами обладают возбудители гриппа, простуды и ОРВИ.

Одна из самых смертоносных пандемий — "испанка" — была вызвана вирусом гриппа. Им заразились 29,5 процента населения планеты, а летальность составила 10-20 процентов. У вируса Эбола летальность составляет до 90 процентов.

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Источник: phys.org
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