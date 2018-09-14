Определена неожиданная причина быстрого старения

Изучение этого явления поможет победить страшные болезни

Старение можно остановить. Фото: depositphotos

Ученые Эксетерского университета (Великобритания) определили группу генов, которые играют ключевую роль в процессе старения. Они регулируют факторы сплайсинга — молекулы, определяющие путь созревания информационной РНК. Об этом сообщается в пресс-релизе на Medical Xpress.

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Исследователи показали, что блокирование сигнальных путей ERK и AKT способствует уменьшению стареющих клеток и омоложению клеточных культур. Подобного эффекта можно добиться через ингибирование ключевых компонентов этих путей — генов FOX01 и ETV6, кодирующих факторы транскрипции. В этом случае ученые также отмечали увеличение количества факторов сплайсинга.

Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать методы борьбы со старением и сопутствующими заболеваниями, такими как хроническое воспаление или рак.

Напомним, назван простой способ замедлить старение. Кроме этого, мы писали, что зеленые листовые овощи замедляют старение мозга, помогая сохранить память и другие когнитивные функции. К такому выводу пришли американские специалисты из Медицинского центра Университета Раш.

Также был назван фактор из-за которого старость приходит на 43% быстрее.