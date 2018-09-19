Определены лучшие лакомства, которые защищают от вирусов

Исследователи провели важный научный опыт

Шоколад поможет побороть вирус. Фото:

Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что в шоколаде и винограде содержится ресвератрол, который имеет антивирусный эффект. Об этом сообщает научный сайт Medical Xpress.

Исследователи провели ряд экспериментов и нашли высокий уровень ресвератрола в клетках препятствовал размножению вирусов на ранних стадиях заражения.

Эксперименты на обезьянах показали, что вещество эффективно в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который также может поражать людей.

Напомним, названа неожиданная польза шоколада. Американские медики из Университета Лома-Линда доказали, что употребление 48 граммов шоколада улучшает способность к обучению и запоминанию. Кроме этого, шоколад с содержанием какао не менее 70% оказывает положительное влияние на иммунитет человека.

Ранее сайт "Сегодня" также писал, как выбрать качественный шоколад. Кроме этого, эксперты рассказали о пяти убедительных причинах есть шоколад.

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