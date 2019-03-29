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Оральные контрацептивы: что о них нужно знать

Узнайте, как действуют противозачаточные таблетки на самом деле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Противозачаточные таблетки чаще назначают после 18 лет
Противозачаточные таблетки чаще назначают после 18 лет
Фото: freepik.com

Первые противозачаточные таблетки, подавляющие овуляцию у женщин, появились на Западе в конце 1950-х. Большинство препаратов почти на 100 процентов эффективны и не имеют серьезных побочных эффектов. Но у оральных контрацептивов есть несколько опций, о которых многие даже не догадываются.

Противозачаточные таблетки действуют по-разному

Оральные контрацептивы существуют в двух формах. Комбинированные таблетки с эстрогеном и прогестином не дают яичникам выпустить на волю яйцеклетку. 

Мини-пили содержат только синтетический прогестерон. Благодаря ему цервикальная слизь сгущается, препятствую попаданию спермы в матку.

Оральные контрацептивы облегчают менструацию

Противозачаточные таблетки помогают не только защититься от нежелательной беременности и отрегулировать менструальный цикл. Они снижают интенсивность кровяных выделений, уменьшают болевые ощущения, помогают избавиться от акне и мигрени.

Таблетки несовместимы с антибиотиками

Это происходит потому, что антибиотики усиливают активность печени, и она быстрее перерабатывает все, что в нее попадает. Если вы принимаете гормональные контрацептивы, и возникла необходимость в курсе антибиотиков, весь цикл нужно будет предохраняться дополнительно – лучше всего презервативом.

Обычно в упаковке 28 таблеток – по количеству дней цикла
Обычно в упаковке 28 таблеток – по количеству дней цикла
Фото: freepik.com

Оральные контрацептивы снижают риск некоторых болезней

Исследователи пришли к выводу, что противозачаточные таблетки способны снизить риск развития ряда онкологических заболеваний: рака кишечника – на 19%, рака эндометрия на 34%, а рака яичников – на 33%. Кроме того, улучшается статистика по ревматоидному артриту и железодефицитной анемии.

Прием контрацептивов не требует перерыва

При отсутствии жалоб женщинам рекомендуется делать перерыв в приеме гормонов только при необходимости забеременеть, во время беременности и лактации. Если нет противопоказаний, гормональную контрацепцию можно принимать все остальное время.

Противозачаточные таблетки можно пить, чтобы пропустить менструацию

Для этого существуют специальные схемы приема противозачаточных таблеток. Ими чаще всего пользуются спортсменки и те, кто планирует отпуск. Но злоупотреблять такой функцией контрацептивов не стоит.

Напомним, ранее секс-педагог развенчала популярные мифы о контрацептивах. А российская продавщица призналась, что дырявила презервативы иностранцам.

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Источник: Сегодня
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