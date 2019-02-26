Органы из пробирки: что уже умеют выращивать

Некоторые органы активно печатают на 3D-принтере

Ученые со всего мира уже много лет пытаются создать человеческие органы и даже печатают их на принтере. Но пока что напечатанное сердце может биться только в лабораторных условиях. Пересадить его человеку невозможно, чего нельзя сказать о мочевом пузыре. Существуют люди, которые живут нормально с таким искусственным органом.

Чтобы тестировать лекарства, в лабораториях мира уже выращивают мини-копии человеческих органов в пробирках. Но ученые уже за шаг до настоящих органов-клонов печени, сердца и почек. Выращивать их тренируются в телах животных.

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Органы в Украине пока не выращивают, а вот стволовые клетки, благодаря которым может регенерировать поврежденную кожу, кости и хрящевые ткани, уже есть. Получить стволовые клетки могут даже из волоска, а вылечить ими можно огромное количество болезней, в том числе и рак.

Напомним, ранее показали фото девочки, от которой отделили близнеца-паразита. Кроме этого, сообщалось, что органы для людей будут выращивать внутри свиней. А в Каире задержали торговцев человеческими органами.

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