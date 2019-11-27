ОРВИ: 6 правил быстрого выздоровления

При первых же симптомах простуды важно оставаться дома

При ОРВИ пейте чай с кислинкой Фото: Pexels

ОРВИ — это группа болезней, объединенных четырьмя общими признаками. Их вызывают вирусы, и они являются инфекционными. Возбудители болезни попадают в организм воздушно-капельным путем, в первую очередь страдают органы дыхания. Все ОРВИ развиваются быстро и продолжаются недолго.

Вирусов существует превеликое множество. Из них самый известный — грипп. Но есть и другие — парагрипп, аденовирус, риновирус, реовирус и т. д. Любой респираторный вирус поражает не все дыхательные пути, а какой-то определенный участок. К примеру, риновирус — слизистую оболочку носа, парагрипп — гортань и трахею, грипп — трахею и бронхи и т. д.

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Во внешней среде вирусы гибнут довольно быстро, но от человека к человеку передаются очень легко — при контакте с больным человеком, при кашле, чихании, разговоре. Они оседают на слизистой оболочке дыхательных путей от носа и горла до легких и начинают выделять вредные вещества — токсины, которые затем разносятся кровью по всему организму.

Симптомы ОРВИ

От момента заражения до появления первых признаков болезни может пройти несколько часов. Но чаще всего, инкубационный период – 2-4 дня.

Симптомы ОРВИ всем прекрасно известны, потому что нет человека, который бы ни разу не болел ОРВИ. Больной ощущает общую слабость, недомогание, ломоту и боль в руках, ногах и мышцах тела, сильную головную боль и боль при движении глазами, повышается температура тела, насморк, кашель.

Но конкретные, индивидуальные симптомы ОРВИ в каждом случае зависят прежде всего от того, на каком участке дыхательных путей вирус вызвал наиболее сильный воспалительный процесс. Зная признаки поражения, врач может не только поставить точный диагноз (ОРВИ, бронхит, или ОРВИ-ларинготрахеит), но и предположить, какой именно вирус вызвал настоящую болезнь. Но точно определить возбудителя можно только с помощью анализов и специальных исследований, выявляющих антитела вирусов.

Правила выздоровления

Важно при первых же симптомах простуды оставаться дома, а не ходить на улицу, на работу, на занятия, распространяя заразу. Соблюдайте постельный режим! Полежите под пледом, посмотрите любимый фильм или почитайте книгу (если нет температуры). Но лучше всего – поспите. Во сне организм отлично восстанавливается. Пейте много теплой жидкости! Соки, морсы, чай с лимоном, вареньем, свежими ягодами — клюквой, смородиной, калиной. Питье обязательно должно быть с кислинкой. Вирусы кислого не любят. Обильное питье уменьшает интоксикацию, снижает температуру, обогащает организм витаминами, облегчает кашель и общее состояние больного. Если состояние ухудшается – вызовите врача. Только он сможет оценить ваше состояние и назначить правильное лечение. При высокой температуре (выше 38 градусов) нужно принимать жаропонижающие средства. При насморке используйте сосудосуживающие препараты, при кашле – муколитики или противокашлевые препараты и поливитамины. Хороший эффект при лечении ОРВИ дает дыхательная гимнастика и витаминотерапия. Не позднее 48 часов от начала заболевания примите противовирусный препарат. А вот антибиотики при ОРВИ неэффективны, поэтому их принимают только по назначению врача в случае бактериальной инфекции или при развитии осложнений.

Профилактика

Профилактика ОРВИ заключается в общем оздоровлении, укреплении организма и стимуляции иммунитета путем закаливания, занятий физкультурой, употребления полноценной, богатой витаминами пищи. Накануне эпидемии (для повышения сопротивляемости организма) по рекомендации доктора можно принимать растительные адаптогены и иммуномодуляторы.

Чтобы избежать ОРВИ, в период эпидемии следует избегать мест, где находится много людей в закрытом помещении. Дома проветривайте комнаты, ежедневно проводите влажную уборку, заботьтесь об укреплении иммунитета. В период пика заболеваемости (в течение 10–15 дней) ежедневно утром (перед выходом из дома) и вечером смазывайте слизистую носа 0,25%-ной оксолиновой мазью.

Для специфической профилактики гриппа проводится вакцинация перед началом эпидемического подъема заболеваемости. Однако она бесполезна в отношении других ОРВИ, случаи которых регистрируются.

Главное — всегда высыпаться, не выходить из дома голодным, почаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, быть в хорошем настроении, и тогда вашей иммунной системе не страшна будет инфекция!

Осложнения после ОРВИ

Перенесенная вирусная инфекция открывает доступ бактериям (отсюда частые осложнения, особенно в случаях поздней диагностики и несвоевременного лечения), а также способствует возникновению патологии в дыхательных путях. Могут обостриться хронические заболевания: ревматизм, воспаление почек, печени, туберкулез, диабет, сердечно-сосудистые и др.

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