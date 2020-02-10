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Ощущение тревоги: как быстро успокоиться

Может ли постоянная тревожность быть симптомом заболевания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:39
Постоянное ощущение тревоги может быть симптомом заболевания щитовидки
Постоянное ощущение тревоги может быть симптомом заболевания щитовидки

Проявления тревоги (а именно "букет" связанных с ней неприятных ощущений) знакомы практически всем. Медики, ориентированные на физиологическую модель происхождения любого недуга, считают беспокойство, волнение, тревожные переживания неспецифическим результатом сильного стресса, связанного с выраженными негативными эмоциями (крики, ругань и т. д.) и оказывающего вредное влияние на здоровье.

Постоянные стрессы могут спровоцировать появление онкологии и диабета. Смотрите в нашем сюжете:

"В этом случае в организме происходит накопление катехоламинов и/или серотонина, чрезмерно стимулирующих подкорковые и корковые структуры головного мозга, – рассказывает психотерапевт Татьяна Пятковская. – Такая гиперстимуляция может приводить как к сомато-вегетативным расстройствам (нарушению дыхания, учащенному сердцебиению, сухости во рту, внутренней дрожи, специфическим ощущениям холода и пустоты в животе, потливости, резким позывам в туалет и т.д.), так и к дефициту "соображающих функций", который субъективно воспринимается нами как "мечущиеся мысли" или "пустая голова".

Как быстро успокоиться

Если любые из перечисленных неприятностей случаются в преддверии или после волнующих событий, особенно переживать не стоит – ничего "неправильного" в такой реакции нет. Но, чтобы легче перенести подобный дискомфорт, лучше освоить несколько несложных приемов самопомощи.

  1. Напомните себе, что вы волнуетесь "по делу".
  2. В течение 10–60 секунд ровно и неглубоко подышите.
  3. На некоторое время задержите дыхание, словно ныряльщик при прыжке в воду.

Эти простые упражнения стимулируют организм "утихомирить" неприятные ощущения. Тем более, что у нашего умного тела есть собственный физиологический механизм преодоления тревоги — он вырабатывает вещества, схожие по химической структуре с транквилизаторами, блокирующими рецепторы, чувствительные к медиаторам стресса.

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Тревога – симптом заболевания

Симптомом, требующим повышенного внимания к собственному здоровью, становится "набор" стойких и длительных переживаний, возникающих, казалось бы, без причины. В этом случае болезненное состояние усугубляется бессонницей, потерей аппетита, болями в груди, нередко ощущениями удушья и т.д. Человек перестает делать то, что хочет и пребывает в состоянии неясной опасности. При этом, "взять себя в руки" практически невозможно, так как причина плохого самочувствия носит уже психологический характер.

При повышенной тревожности трудно сконцентрировать внимание
При повышенной тревожности трудно сконцентрировать внимание
Фото: freepik.com

Кроме того, необходимо иметь в виду, что тревожные расстройства могут объясняться физиологическими изменениями в организме: колебаниями уровня гормона щитовидной железы, сердечно-сосудистой патологией, сахарным диабетом, кислородным голоданием, острой нехваткой некоторых витаминов и микроэлементов и т.д. Заболевший же при этом отчаянно пытается найти логическое объяснение своему состоянию. В любом из описанных случаев "противотревожное" лечение заключается в терапии основного заболевания.

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Лечение тревоги

В случае появления хронической или рецидивной тревоги "бороться с собой" довольно опасно. Стоит вовремя обратиться к опытному психологу или психотерапевту. Это необходимо для того, чтобы найти и распознать истинную причину тревожных расстройств и выйти из схватки с недугом без потерь. В противном случае, при стойких и длительных переживаниях долготерпение может перерасти в депрессию.

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