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Ослабляет кости и вызывает ожирение: почему нужно есть меньше соли

Медики назвали четыре причины сократить употребление соли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
В больших количествах соль вредна
В больших количествах соль вредна
Фото: Pixabay

Щедро посыпаете солью каждое блюдо? Диетологи настоятельно советуют избавиться от этой привычки. Ведь злоупотреблению солью не только повышает давление и вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и провоцирует лишний вес, камни в почках, остеопороз и ухудшение зрения.

Соль провоцирует лишний вес

Если съедать в день больше 15 граммов соли и при этом мало двигаться, то лишний вес обеспечен. К такому выводу пришла группа американских ученых, проведя ряд исследований. По словам специалистов,  избыток натрия возбуждает центр голода в мозге и к тому же вызывает постоянную жажду. Кроме того, излишек хлора, содержащегося в поваренной соли, нарушает выработку некоторых гормонов, которые регулирующих вес.

Соль вызывает появление камней в почках

Основная функция наших почек заключается в фильтрации крови и устранении избыточного количества солей и минералов. По словам канадского ученого Тодда Александера из Университета Альберты, люди, употребляющие слишком много соли, рискуют заработать камни в почках, так как в их моче образуется избыток кальция. 

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Соль может привести к остеопорозу

Как мы писали выше, избыток соли приводит к формированию кристаллов кальция в моче. Когда кальций выводится через мочу, он уменьшает плотность костей, из-за чего они становятся более уязвимыми.

Сотрудники Мельбурнского университета провели целую серию экспериментов с мышами, которые подтвердили, что избыток соли в рационе приводит к хрупкости и ломкости костей,  увеличивая риск получить трещины или переломы.

Соль ухудшает зрение

Множество исследований подтверждают, что соль непосредственно влияет и на остроту зрения. Это связано с тем, что соль влияет на состояние здоровья сердечно-сосудистой системы и повышает давление, а также с избыточным содержанием воды в организме.

Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли низкокалорийные десерты полезны для здоровья. "Сегодня" также рассказывали, какой пищевой добавки стоит избегать.

Смотрите видео, как правильно использовать соль:

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Источник: Сегодня
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