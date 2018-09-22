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Основательница фонда "Таблеточки": "85% онкобольных детей в Украине должны выздоравливать от рака"

Ольга Кудиненко хочет показать, что детский рак сегодня может быть излечимым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Ольга Кудиненко на празднике победителей Фото: пресс-служба
Ольга Кудиненко на празднике победителей Фото: пресс-служба

100 детей, победивших рак, из разных областей Украины собрались в Киеве на Празднике Победителей вместе с семьями, чтобы на собственном примере доказать, что детский рак – излечим.

Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда "Таблеточки" говорит, что цель Праздника – открыть украинцам истории детей-победителей и показать, что детский рак сегодня – может быть излечимым, а усилия всех, кто приобщается к помощи – не напрасны.

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Гости праздника победителей
Фото: пресс-служба

"Праздник Победителей уже второй раз проводится благотворительным фондом "Таблеточки", – рассказывает Ольга Кудиненко. – Мы хотим не только отпраздновать победу детей и их близких над тяжелой болезнью. Статистика 1 показывает, что от рака в Украине выздоравливает 55% онкобольных детей, а, например, в США – это 85% детей. Разница между двумя странами составляет 30%! За этими процентами стоят реальные жизни детей, которые можно было бы спасти. Наш фонд ставит своей целью добиться того, чтобы показатели выживаемости от любых видов рака в Украине достигли 85%. И мы верим, что это возможно благодаря настойчивости и профессионализму врачей, усилиям волонтерских фондов, а также отдельных украинцев, которые перечисляют средства и открывают детям доступ к лечению. Помогать сегодня – легко и нужно!".

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Ирина Пуделко победила рак
Фото: пресс-служба

Ира Пуделко, 16-летняя девушка-победитель из Херсонской области, поборола рак крови, когда ей было 9 лет: "Когда я выздоровела и вернулась в школу, одноклассники и знакомые начали меня спрашивать: "А как ты вообще выжила?". Сказать, что мне было трудно отвечать на такие вопросы – не сказать ничего. Но со временем я начала понимать, что такой яркий интерес к моей болезни существует потому, что люди просто ошибочно думают, что рак – неизлечим. Поэтому я просто должна была найти в себе силы, чтобы рассказать, что это большая ошибка, и любой ребенок, который сталкивается с болезнью, может стать Победителем. Теперь на Празднике Победителей я встречаю своих старых друзей и вижу новых детей, переживших тяжелую болезнь, и после выздоровления они живут яркой и полноценной жизнью. Я хочу, чтобы наши примеры стали вдохновением и благодарностью всем тем, кто помогает в Украине онкобольным детям становиться снова обычными детьми".

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Основательница фонда "Таблеточки"
Фото: пресс-служба

На сегодняшний день около 6000 детей с онкологическим статусом стоят на учете в больницах Украины. Ежегодно выявляется около 1000 новых случаев детских онкозаболеваний. Самым распространенным диагнозом среди злокачественных новообразований у детей является лейкоз, или рак крови (28% всех злокачественных опухолей у детей), на 2 месте – опухоли головного мозга (17%), на третьем – лимфомы (14%)

На статистику выживаемости от рака у детей влияет целый ряд факторов, но прежде всего:

  • ранняя и правильная диагностика, а также своевременное начало лечения;
  • наличие медикаментов для проведения лечения;
  • профессионализм врачей и среднего медицинского персонала;
  • материально-техническая база отделений (отремонтированные помещения, наличие необходимого оборудования);
  • безопасная донорская кровь и доступность всех видов терапии, в том числе трансплантации от неродственного донора;
  • сопровождение и психологическая поддержка пациента в течение всего пути лечения.

Благотворительный фонд "Таблеточки" защищает интересы онкобольных детей и их семей в Украине с 2011 года. Фонд основан волонтерами, и сегодня оказывает адресную, паллиативную и психологическую помощь, а также системно помогает необходимыми медикаментами детям в 16 онкоотделениях по всей Украине. За 7 лет более 2500 детей с онкологическими заболеваниями получили помощь фонда на сумму более 122 млн гривен.

Смотрите фото с Праздника Победителей в галерее:

Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
Праздник Победителей фонда "Таблеточки" Фото: пресс-служба
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В августе в Украине заработала телеком-благотворительность. Теперь помогать стало еще проще! Каждый желающий может помочь детям победить рак, отправив смс на номер 88088 с мобильного. Одно смс сообщение — это 5 грн, которые идут на покупку лекарств и расходных материалов для подопечных фонда "Таблеточки". Услуга доступна для всех мобильных операторов Украины, кроме контрактных абонентов.

Напомним, ранее Ольга Кудиненко рассказала, почему женщины должны занимать более активную социальную позицию.

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Источник: "Сегодня"
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