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Основательница спортхабов Fizmat Ярина Присяжнюк: "Я нахожу своих людей, на которых мне не нужно кричать"

Эксклюзивное интервью с владелицей сети спортхабов Fizmat Яриной Присяжнюк

Ярина Присяжнюк Фото: Иван Марчук, Сегодня

"Да если бы я знала, как это будет тяжело, может быть, и не стала этим заниматься!" – честно признается основательница сети спортхабов Fizmat Ярина Присяжнюк. Она долгое время прожила в Америке и, вдохновившись тем, как любовь к ЗОЖ там проявляется в бесконечных открытиях новых спортклубов, замене алкоголя на смузи, а платьев на спортивную форму – решила открыть свое healthy-дело и у себя на родине. Только изначально она хотела открыть студию йоги. Почему этого так и не случилось, о преимуществе небольших спортклубов и о личном рецепте создания успешной команды эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказала бизнесвумен.

Смотрите интервью с Яриной Присяжнюк – видео:

"То, что ты разрабатываешь и то, с чем в итоге открываешься – разные вещи, – с улыбкой говорит Ярина во время интервью в одном из своих спортклубов. – После Америки я хотела продолжать тренироваться, но искала вообще-то студию йоги. Ничего подходящего я не находила: все было таким некрасивым и тесным. Появились идеи открыть что-то свое, да и помещение нашлось. Я зашла в него, и знаете – это была любовь, будто почувствовала те знаменитые бабочки у себя в животе. Только оно было намного больше, чем я планировала. Стало понятно, что одной только йогой тут не обойтись".

Мотивация понятна, но вы же по образованию юрист, не боялись начинать бизнес?

Мне помог мой друг с бизнес-планом и дал классный совет: не торопиться, все делать постепенно. Это работает. Даже уже ставший каноническим дизайн наших спортклубов – панорамные стекла и кирпич – стал таким просто потому, что мы арендовали первое помещение с похожей эстетикой. Так мы открылись через пять месяцев.

Да у вас еще и стеклянные перегородки между залами! Это не смущает тренирующихся?

Первое время им было странно. Зачастую все же зашториваются и прячутся от чужих глаз, но постепенно наши гости привыкли. Мы уже и не представляем, что дизайн мог бы быть другим.

Почему выбрали такое название?

Это самый частый вопрос, который мне задают после "Какой у тебя размер ноги?". Fizmat – это не ассоциация с факультетом. На самом деле мы могли быть станцией, платформой, базой. И еще 15 классных названий. Fizmat в списке не было. Только в последний момент наш бренд-разработчик добавил: "Ну был еще вариант Fizmat, но это точно нет". А для нас это оказалось точно да. И мы не ошиблись.

Ярина Присяжнюк Фото: Иван Марчук, Сегодня

Fizmat – это не про физику и математику, но про smart спорт. Не про примеры, но про формулы, которыми мы комбинируем наши тренировки и упражнения, чтобы был максимальный эффект от занятий. Это про новый паттерн в голове, когда мы перепрограммируем старые неприятные воспоминания из юности с клевыми и приятными моментами из настоящего. Когда не про физику, а про физическую форму. Когда мы из нашего материального делаем то, на что нам нравится смотреть в зеркало. Но любое классное название на следующий день кажется тебе полным бредом. И после того, как мы выбрали Fizmat, на следующий день я отправила нашему дизайнеру сообщение: "Я уже не уверена в названии, может поменяем?"

К счастью, вы так ничего и не поменяли, но ситуация иллюстрирует то, что в бизнесе никогда нельзя быть уверенным в принятых решениях до конца...

Да! И переломные моменты раз в год случаются, когда хочешь все бросить. Но это нормально, нужно принять то, что все мы люди, все мы устаем – и владельцы бизнеса, и их сотрудники. Следует просто понять, где тот фактор, который будет тебя толкать идти дальше.

Переломные моменты раз в год случаются, когда хочешь все бросить. Но это нормально

А что мотивирует вас?

У меня есть картинка как мы будем двигаться дальше: конечно, открытие новых точек по Украине, но я нацелена покорять и заграницу.

Как будете выбирать, в каких городах открываться дальше?

Мы понимаем, кто наш гость, сколько ему лет. Исходя их этого осознали, что нам подходят, увы, только города-миллионники. В маленьких городках пока такой формат фитнеса не пойдет. Мы долго занимались образованием своего потребителя. Люди проходили и, замечая висящие TRX-петли, спрашивали, а что это за комната садо-мазо?

Все требовали привычные гантели и беговые дорожки?

До сих пор люди заходят и удивляются, что у нас нет "качалки", SPA, бассейна. Мы же, открываясь, понимали все сложности большого клуба, куда ты заходишь и должен пройти множество этапов: взять ключ, пройти через турникет, забрать полотенце, найти раздевалку, затем огромный зал с огромным количеством тренажеров, где без тренера и не разберешься. Мы пошли по принципу экономии времени, ведь у нас тренируются занятые люди, владельцы бизнеса: не зря мы всегда открываемся рядом с бизнес-центрами. Для таких людей главная ценность – время, 40 минут в середине рабочего дня. Вот они и отправляются на тренировку.

Мы пошли по компактному формату: эффективно и за минимум времени. Ведь даже за эти короткие тренировки можно проработать даже такие мышцы, о которых и не подозреваешь. Мы также внедрили и другие направления, которые дополняют тренировки с собственным весом – работа с легкими утяжелителями, йога и сайклинг.

Ярина Присяжнюк Фото: Иван Марчук, Сегодня

А вам важен вес ваших сотрудников?

У нас есть правила, но внешности они не касаются. Мы руководствуемся принципом we care – все делаем с заботой друг о друге и о наших гостях. Нам не все равно, зачем он сюда пришел, мы выясняем, чего же он хочет достичь, отправляем заниматься тем спортивным направлением, которое будет наиболее эффективным. Экспертность сотрудников также очень важна, ведь к нам часто приходят люди с травмами. Сейчас очень популярен бег, но нельзя просто так начинать им заниматься, нужно вначале узнать как это делать.

Кстати, вы проводите и подобные challenge!

Да, это разные короткие программы в основном на три или четыре недели. Там мы обучаемся разным полезным навыкам. Привлекаем и диетологов, и нутрициологов. У нас создаются отдельные чаты для комплексной поддержки. Вы получаете намного больше, чем просто похудение – привычку тренироваться, а это также важно, как утром почистить зубы. При открытии клубов мы каждый раз запускаем разные challenge для того, чтобы привлечь клиентов.

Привычка тренироваться – это также важно, как утром почистить зубы

Какими были самые большие достижения участников?

Сразу скажу, что цель – не похудение, можно набрать мышечную массу, но килограммы не уйдут. Так что не нужно измерять в них успех. Я больше горжусь, когда потом слышу, что кто-то после нас достиг успехов в соревнованиях, вижу, как клиенты потом обнимаются с тренерами, участники начинают дружить, у нас даже сложилась одна пара. Мы стали настоящим комьюнити! Еще один плюс в отказе от больших площадей – это то, что все легче и быстрее знакомятся друг с другом.

А какая атмосфера царит внутри вашего коллектива?

Мы часто проводим тимбилдинги – это очень важно, ведь мы стараемся взращивать кадры изнутри. У нас есть случаи, когда администраторы становились управляющими. Важно понимать, что и твой арендатор – это тоже часть команды. Ты подписываешь с ним контракт на семь лет, потому рынок недвижимости в Украине очень нестабилен и лучше перестраховаться. Но знаете, если он не верит в ваш успех и отношения нарушены изначально, то даже самое идеальное помещение не стоит того, чтобы идти на компромиссы.

Важно понимать, что и твой арендатор – это тоже часть команды

В первом клубе мы заключили контракт только на три года, но затем бизнес-центр продали другим собственникам, у них были другие планы на помещение, и мы были вынуждены съехать.

Ярина Присяжнюк Фото: Иван Марчук, Сегодня

С какими трудностями вы еще сталкивались?

Мы всегда сильно подстраиваемся. Работаем иногда вопреки, пока украинское законодательство заточено, чтобы тебя закрыть. Надеюсь, все будет меняться. Но за четыре года мы успели выйти на самоокупаемость.

Некоторые спортивные клубы грешат тем, что продают больше абонементов, чем могут вместить...

У нас такое невозможно! Например, у нас 20 TRX – значит больше людей просто не вместим. Мы привлекаем тем, что всегда интересуемся нашими гостями, изучаем, какие тренировки им больше подходят, учитываем их пожелания по работе спортклуба. И это дает свой результат. У нас нет как таковых пиковых сезонов посещаемости. У людей появляется мотивация ходить на спорт и в дождь, и в снег. Мы тоже учитываем их запросы и можем, например, продлить абонемент, если человек заболел, всегда стараемся вникнуть в ситуацию.

А вы сами тренировки не прогуливаете?

О, бывает! (улыбается) Я-то думала, что открою себе студию и буду заниматься. Но из-за количества дел не всегда получается, буду исправляться.

Может, пришло время больше делегировать полномочия?

Я этому сейчас учусь. Знаете есть такой анекдот: "Для того, чтобы выйти из операционки, нужно в нее зайти". Мультизадачность – моя стихия, но я определила, что дальше буду заниматься больше стратегией, развитием и открытием новых спортхабов.

С выгоранием ничего не поделаешь, все равно рано или поздно случится

А если сотрудник не выполнил возложенных на него обязательств?

Я нахожу своих людей, на которых мне не нужно кричать, которых нужно обнимать. Иногда, конечно, приходится тяжело расставаться с людьми, иногда бываю и строгой. Создавая спортклуб, мне на девятом месяце беременности пришлось выгнать строительную группу, потому что они все делали некачественно, и стать прорабом. Помню, как 29 августа я с огромным животом открываю FIZMАT, а 2 сентября уже рожаю. Учитывая, что первый клуб я открывала тоже после рождения ребенка, мои коллеги, услышав, что я планирую новую студию сразу спросили, а не беременна ли я опять?

Детей приучаете к спорту?

Маленькие еще, пока только висеть и кататься могут на этих петлях. Но я стараюсь следить за балансом между работой и семьей. Стараюсь качественно проводить с детьми время, пусть и не так много, как хотелось бы. У нас с мужем действует правило семейного воскресенья – когда никакой работы, а только наше общение.

Ярина Присяжнюк Фото: Иван Марчук, Сегодня

И все же, не могу не уточнить. Неужели тренировки могут быть в удовольствие?

Здесь важно найти свой вид спорта. Я вот поняла, что мне в моем клубе больше нравится йога. Не забывайте, что мода модой, но самое важное – это здоровье. Тяжелые веса влияют на позвоночник и суставы, мы же – за тренировки в кайф.

Спорт будет понемногу уходить в digital

Как относитесь к дистанционным тренировкам?

Они полезны как продолжение после тренировки, когда до этого уже специалист научил правильной технике выполнения упражнений. Ведь можно сделать что-то не так и навредить себе. Мы, кстати, ввели приложение, где есть подобный формат и можно без звонка записаться уже на тренировку в клубе. Понимаете, спорт будет понемногу уходить в digital. Но в спортзале вы получаете нечто больше: получаете общение, личный контакт с тренером и чувство, что вы не один на пути достижения своей цели, а значит – все точно получится.

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