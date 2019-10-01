Основы вегетарианства: польза и вред отказа от мяса

Существует пять разделений вегетарианства

У вегетарианства есть свои плюсы и минусы Фото: Pexels

Вегетарианство, суть которого состоит в том, чтобы питаться только растительной и молочной пищей с отказом от мяса, очень популярна. Сколько существует вегетарианство, столько ведется споров о том, насколько правильным является отказ от мяса. Мы разобрались, в чем польза и вред вегетарианства.

Кто за, и кто против вегетарианства – смотрите видео:

Основы вегетарианства

Помимо того, что вегетарианцы не потребляют мясо ни в каком виде, у них также есть небольшие правила, которые, к слову, очень перекликаются с принципами здорового питания.

Они по максимуму используют разнообразие растительной пищи.

Они употребляют только правильные жиры, которые должны быть полиненасыщенными, чтобы правильно усваиваться организмом

Они всегда стараются потреблять свежеприготовленную пищу.

У них в рационе много продуктов с витаминами и минеральными солями, которыми богаты сырые овощи и фрукты.

Они едят фрукты отдельно от приема пищи и делают это не в качестве десерта, как многие привыкли, а перед приемом пищи.

Пить много жидкости в течение дня.

Блюда, которые едят вегетарианцы должны быть ни холодными, ни горячими – обязательно теплыми.

Виды вегетарианства

Примечательно, что нет одного вида вегетарианства. У них есть целых пять разделений:

Лакто-вегетарианцы – допускают в пищу молоко и мед, яйца под запретом. Ово-вегетарианцы – не едят никакой молочной пищи. Лакто-ово-вегетарианцы – допускают в пищу молоко, яйца и пчелиный мед. Веганы – не потребляют никаких продуктов животного происхождения. Сыроедение – тут разрешена обработка продуктов растительного происхождения только при температуре не выше 40 градусов.

Польза вегетарианства

В том, чтобы отказаться от употребления мяса есть свои плюсы.

Проблема с лишним весом для вегетарианцев – это редкость. Все объясняется тем, что растительная пища, которая богата клетчаткой, довольно быстро заполняет желудок, и тем самым появляется чувство сытости. Вы не съедаете больше, чем положено.

Кроме того, среди вегетарианцев очень мало людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это все потому, что в растительной пище нет холестерина, который откладывается на сосудах и провоцирует развитие инфаркта, атеросклероза и инсульта.

Вместе с тем, вегетарианцы намного реже болеют онкологией. Это связано с тем, что в фруктах и овощах много витаминов и антиоксидантов, которые блокируют процессы старения и перерождения клеток.

Недостатки вегетарианства

Вместе с плюсами, отказ от мяса несет в себе и минусы.

Пожалуй, основным недостаток вегетарианства является ограничение потребляемого белка животного происхождения. Именно они являются материалом для построения тканей, иммунных тел и форменных элементов крови.

Вегетарианцы заблуждаются, что такие белки можно заменить растительными белками такими, как фасоль, горой, соя и бобы. Но важным отличием между ними является аминокислотный состав, который намного хуже усваивается организмом.

Кроме того, у вегетарианцев не хватает в организме витамина А, которого много в мясе.

Вместе с тем, вегетарианцы часто жалуются на тяжелую форму анемии. Все потому, что у них в организме недостача легкоусвояемого железа, которого много в красном мясе.

Ранее мы выясняли, как построить здоровый режим питания: пять главных принципов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.