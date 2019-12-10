Остеоартроз: 5 способов эффективного лечения

С этим заболеванием все чаще сталкиваются молодые люди

От боли в суставах можно избавиться с помощью лекарств и массажа Фото: Pixabay

Если утро начинается с сильных болей в коленях, тяжело подняться и сделать первые шаги, появился неприятный и пугающий хруст в суставах, то это может быть остеоартроз. Такое часто бывает у бывших спортсменов или при генетической предрасположенности.

Но все же одной из основных причин остеоартроза является возраст. Естественное старение организма приводит к ослаблению суставов, которые уже не могут "держать" кость. В группе риска находятся женщины в постклимактерический период. Еще одним важным фактором в развитии остеоартроза, является ожирение и неправильное питание (недостаток витаминов С и D). Суставы, особенно коленные, просто не выдерживают излишнюю массу тела.

Как запастись витаминами на зиму. Смотрите в нашем сюжете.

Симптомы остеоартроза

Остеоартроз поражает не только колени, но и плечи, тазобедренные суставы. Кисти рук, стопы тоже в зоне риска. В некоторых случаях остеоартроз может никак не проявляться. Но основные его симптомы: "стартовые" боли при ходьбе (при первых шагах), при подъеме по ступенькам, неприятный хруст или треск в суставах, "нытье" костей на погоду. Иногда наблюдаются сильные ночные или вечерние боли после дневных нагрузок или явная деформация суставов. При неудобном положении в течение долгого времени (стоянии в транспорте, сидении в автомобиле, после сна) появляются боли в позвоночнике, в коленных суставах.

Одна из основных жалоб больных – ощущение скованности в суставах, как правило, оно длится от нескольких минут до получаса. У пожилых людей характерные симптомы – онемение и судороги в пораженной части тела.

Синдром ржавеющих костей

Остеоартроз – хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание суставов, характеризующееся деградацией суставного хряща, до полной его потери, с последующими изменениями всего сустава. Врачи часто называют остеоартроз "синдромом ржавеющих костей".

Если болезнь запущена или выбрано неправильное лечение, то это может привести к тяжелым последствиям: уменьшится суставная щель, превращая хрящ (самый важный элемент сустава) в кашу, и кость станет тереться о кость. Результат – инвалидность. Но даже в таком случае человеку можно помочь, но уже с помощью сложного хирургического вмешательства.

Если хрящ между суставами стирается, то показана операция Фото: Pixabay

Остеоартроз бывает первичный и вторичный. Первичный составляет более половины всех случаев заболевания и часто появляется вроде бы беспричинно, поскольку никаких травм у человека не было. А вот причина вторичного – как раз профессиональные травмы и микротравмы с разрывом связочного аппарата и появлением чрезмерной подвижности сустава из-за неравномерного распределения нагрузки.

Диагностика остеоартроза

Выявить остеоартроз можно многими способами: с помощью рентгена, магнитно-резонансного обследования, компьютерной томографии, УЗИ. А выявив, важно назначить правильное индивидуальное лечение, ведь часто люди, страдающие остеоартрозом, имеют дополнительно целый букет болезней – и сахарный диабет, и гастрит, и ишемическую болезнь сердца.

Лечат остеоартроз безмедикаментозно, медикаментозно и хирургически. Если болезнь не запущена, можно попытаться обойтись без таблеток, а только с помощью ЛФК (лечебной физкультуры).

Лечение без медикаментов

Лечебная гимнастика предлагает дозированные нагрузки на пораженный сустав, что может улучшить состояние ткани хряща. В этом же ключе прекрасно действуют плаванье или аквааэробика, так как в воде значительно снижается нагрузка на суставы. После щадящих тренировок нужно заняться снижением массы тела. В этом может помочь диета, которую поможет выбрать специалист. Но в любом случае в рационе должно быть много витамина С – по последним данным он снижает риск развития остеоартроза. Витамин С в больших количествах содержится в яблоках, шиповнике, капусте, укропе, петрушке, перце, апельсинах, облепихе, лимоне, смородине. Низкий уровень витамина D в организме человека тоже повышает риск развития остеоартроза. Поэтому морская рыба, какао, сливки (в них очень много витамина D) должны получить постоянную прописку на столе у людей с предрасположенностью к поражению суставов. Многие женщины, наслушавшись соседок, пытаются вылечить остеоартроз при помощи отваров из хрящей или холодцов. Это расхожее заблуждение, хотя нужные элементы для моделирования хряща в такой пище есть, но поступать в организм они должны другим путем. Тем более, что холодцы и наваристые бульоны – очень жирная пища, которая способствует повышению веса. К немедикаментозным методам лечения остеоартроза коленного сустава относится и ношение специальной ортопедической обуви (с фиксацией пятки), которая значительно ослабляет нагрузку на ноги и уменьшает боль.

Лечение остеоартроза с помощью лекарств

Но при необходимости, кроме физкультуры и правильного питания, назначают и прием лекарств. При медикаментозной терапии в первую очередь используются препараты, которые снимают симптомы заболевания, то есть заглушают боль.

Потом "на арену" выходят препараты моделирующие, восстанавливающие пораженный хрящ. Прием таких лекарств, как правило, длится от 3-х до 6 месяцев.

При лечении остеоартроза используются и специальные инъекции непосредственно в сустав, но такие уколы должны делать только высококвалифицированные специалисты. Частота таких инъекций не более 5-6 раз в год.

Немаловажную роль в лечении остеоартроза играют специальные мази и гели, которые не только "заглушают" ноющую боль в суставах, но и лечат их.

Хирургическое лечение, а точнее – трансплантацию хряща, назначают в том случае, когда медикаментозное лечение уже неэффективно.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.