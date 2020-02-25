Остеохондроз: почему возникают боли в спине

Могут ли проблемы с позвоночником возникнуть из-за чрезмерных занятий спортом?

Остеохондроз не возникает просто так. Предпосылок к его развитию много. Это может быть искривление позвоночника и, как следствие, нарушение осанки, травмы, инфекционные заболевания, несбалансированное питание, плохая экология и даже наследственность.

"Но чаще всего дело обстоит так: искривленный позвоночник не может распределить нагрузку равномерно, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – В результате этого его отделы испытывают избыточное давление, в связи с чем сокращается расстояние между позвонками, а межпозвоночные связки ослабевают, создавая условия для чрезмерной подвижности позвонков, что приводит к подвывихам и блокированию позвоночных суставов".

Сидячая работа – одна из причин развития остеохондроза Фото: freepik.com

Сидячая работа

Позвоночник вообще подвержен постоянным нагрузкам, ведь ему постоянно приходится выдерживать свой вес, особенно если вес большой. Больше всего достается поясничному отделу. В положении лежа спина испытывает наименьшую нагрузку, но, как только человек становится на ноги, эта нагрузка увеличивается в среднем в 5 раз. Не думайте, что спина офисного работника страдает меньше. Парадокс, но в положении сидя организм испытывает в 7–8 раз большую нагрузку на поясничные позвонки. Следовательно, можно сделать вывод и о вредности сидячей работы.

Физическая нагрузка

При подъеме тяжестей позвоночник испытывает нагрузку еще больше, поэтому очень важно правильно поднимать тяжести и переносить их с места на место.

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"Что касается людей, которые работают физически или занимаются спортом, то скажу, что переизбыток физической нагрузки также негативно сказывается на состоянии позвоночника. А при длительном статическом напряжении мышц спины (вынужденная, неудобная поза) спина страдает не меньше", – говорит терапевт.

Немаловажное значение имеют и вредные привычки. У людей, которые курят или злоупотребляют алкоголем, процессы старения тканей организма начинаются значительно раньше и протекают быстрее, чем у людей, ведущих здоровый образ жизни.

Наследственная предрасположенность

Существует также наследственная предрасположенность к остеохондрозу. Она проявляется в особенностях строения соединительной ткани. У таких людей все связки, сухожилия, мышцы более растяжимы, но менее крепкие и менее устойчивые к нагрузкам. Из-за этого и связки, фиксирующие позвоночник, недостаточно выполняют свою функцию.

Если вы постоянно подвергаетесь хотя бы одному из них их факторов риска, то возникает вероятность развития остеохондроза. Заболевание нужно обязательно лечить, ибо плохое состояние позвоночника неминуемо приведет и к развитию заболеваний внутренних органов, и к ухудшению качества жизни.

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