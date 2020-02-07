Остеохондроз: три главных правила лечения

Какая физическая нагрузка показана при болях в позвоночнике

Остеохондроз надо лечить комплексно Фото: Pixabay

Остеохондроз – это дегенеративное заболевание позвоночно­-двигательного сегмента. Он состоит из позвонков, которые находятся один над другим, удерживаются они с помощью связок и суставов, глубоких коротких мышц спины. Рядом проходят нервы и сосуды, внутри позвонка находится спинной мозг. Подробнее об остеохондрозе расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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Главный компонент, помогающий амортизировать и выдерживать нагрузки — это межпозвонковый диск, представляющий собой фиброзно-­хрящевое образование, внутри которого есть студенистое ядро. В норме межпозвоночный диск должен содержать достаточное количество воды и других веществ. С их помощью ядро остается эластичным и может противодействовать давлению одного позвонка на другой, обеспечивая гибкость и подвижность нашему позвоночнику. Со временем питание ядра ухудшается, оно обезвоживается, снижается его высота. Фиброзное кольцо, которое окружает ядро, дает трещины, перестает держать нужную форму. Таким образом образуются так называемые протрузии, а со временем и грыжи диска. Обычно процесс затрагивает не только межпозвонковый диск. Изменения могут коснуться и самих позвонков. Они могут менять свое положение, на них могут возникать разрастания в виде шипов, которые будут давать болевой синдром.

Остеохондроз бывает шейного, грудного, поясничного отделов.

Диагностика остеохондроза

Несколько десятков лет назад диагностика таких проблем была очень затруднена. Но сейчас аппарат магнитно­резонансной диагностики (МРТ) есть в каждом крупном городе.

С помощью МРТ различных отделов позвоночника можно установить, какие именно проблемы с позвоночником есть у человека. Либо это начальные стадии остеохондроза, либо остеохондроз уже осложнен наличием протрузий, грыж и других возможных последствий. Остеохондроз позвоночника, как многие болезни, имеет свои стадии. В заключении доктор должен указать, какая стадия заболевания, какие осложнения присутствуют в позвоночнике.

Лечение остеохондроза

В зависимости от результата МРТ­ диагностики и заключения о состоянии позвоночника и межпозвонковых дисков, лечащий врач может рекомендовать те или иные методы лечение. Если ситуации запущены, то предлагают даже оперативное лечение. Но чаще всего применяют противовоспалительную и хондропротекторную (медикаменты, направленные на улучшение структуры хряща) терапию. И все же, наиболее эффективным методом лечения и профилактики дальнейшего ухудшения является физиотерапевтический. Он должен включать в себя комплекс процедур.

Только медикаменты, либо только массаж не решит проблему с позвоночником.

Есть три главных составляющих при лечении остеохондроза:

медикаменты, которые назначил невропатолог (в зависимости от стадии заболевания).

сеансы у вертебролога и кинезитерапевта (по показаниям). Кинезитерапевты также работают с мышечным тонусом всей спины, корректируют и восстанавливают осанку.

физиотерапевтические процедуры (электрофорез, магнитотерапия, лазеротерапия, ударно­волновая терапия). Иногда в сочетании с медикаментами.

Физические упражнения очень важны при проблемах с позвоночником. Но не все виды физкультуры подходят. Работа на тренажерах, где есть линейные компрессионные нагрузки на позвоночник, не рекомендуются.

А вот разнообразные упражнения с гантелями, бег, плавание, фитнес, пилатес, скандинавская ходьба будут способствовать здоровью вашего позвоночника.

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