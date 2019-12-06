Остеопороз: симптомы, лечение, профилактика

Почему так важно употреблять в пищу много кальция и витамина D

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Долгое время эта болезнь считалась исключительно болезнью женщин, которым 60+, но сейчас врачи с тревогой констатируют, что проблема явно помолодела и не взирает на половые признаки: диагноз "остеопороз" ставят и мужчинам, и женщинам, и старым, и совсем юным.

Кому грозит остеопороз

Остеопороз – заболевание скелета, которому сопутствует уменьшение количества костной массы и микроструктурные повреждения костей. В результате болезни кости становятся чрезвычайно хрупкими и это приводит к увеличению риска переломов.

Чаще всего остеопорозом страдают женщины после менопаузы. Но группа риска на сегодня значительно увеличилась: молодежь, сидящая на строгих низкокалорийных диетах, принимающие контрацептивы, или некоторые лекарства (например, кортикостероиды), мужчины при гипогонадизме (мужской климакс), дети, родители которых страдали этой болезнью.

О новых методах лечения остеопороза смотрите в нашем видео.

Вегетарианцы и спортсмены тоже в группе риска по остеопорозу. Вредные привычки тоже виновники. Например, курение воздействует на метаболизм гормона эстрадиола (влияет на плотность костей), что способствует снижению пика костной массы.

Совсем не укрепляет кости злоупотребление алкоголем, много кофе, соль, малоподвижный образ жизни, чрезмерная худоба.

Симптомы остеопороза

Остеопороз называют "тихой" эпидемией, ведь у болезни нет внешних ярко выраженных симптомов. Человек может даже не подозревать, что болен. Начинается остеопороз с общей слабости, повышенной утомляемости, незначительных болей в позвоночнике. Согласитесь, многие из нас так себя чувствуют после тяжелого рабочего дня. И даже не задумываемся, что это может быть симптомом какого-нибудь заболевания. К врачу не идем, не лечимся и болезнь прогрессирует. Появляются постоянные боли в позвоночнике, в области бедер, таза, деформируются позвонки, нарастает мышечная слабость, изменяется осанка, формируется так называемый "вдовий горб".

А потом, бац, и перелом. И только после него человек может узнать об остеопорозе. Даже если был незначительный перелом – это уже серьезный повод обратится к доктору и провести обследования на остеопороз.

Лечение остеопороза

Если своевременно выявить остеопороз, назначить полноценную кальциевую диету и специальную гимнастику, то эффект будет значительным.

Женщинам нужно помнить, что после климакса происходит быстрая потеря костной массы. Причина этому – снижение концентрации гормонов эстрогенов, которые приводят к нарушению равновесия в костной перестройке. Поэтому в лечении постменопаузного остеопороза важна гормональная терапия, она предотвращает потерю костной массы, а иногда ведет и к увеличению ее плотности.

Важно помнить, что вовремя начатое лечение снижает частоту переломов запястья, бедра и позвоночника. Но заместительную гормональную терапию назначают только после проведения полного обследования. Для женщин, перед началом лечения, обязательный осмотр у маммолога.

Кальций от остеопороза

Иногда лечение остеопороза может длиться всю жизнь. Поэтому гораздо проще и дешевле начать лечение с… профилактики. Для женщин после 25 лет, а для мужчин после 35 важно употреблять в пищу, как можно больше кальция и витамина D. Суточная норма кальция в организме должна быть около 1200 мг. Основные источники кальция: кунжут, молочные продукты, рыба, цветная и морская капусты, лесные орехи. Но есть важный момент. Многие продукты, которые мы постоянно употребляем, не дают кальцию нормально усваиваться в организме. Это продукты с высоким содержанием щавелевой кислоты: шпинат, крыжовник, смородина, ревень.

Кальций не усваивается

Часто, у женщин после 35 лет, бывает недостаток кальция, несмотря на то, что они употребляют достаточно кальция. Все просто – кальций не усваивается. Причин может быть множество: заболевания желудочно-кишечного тракта, недостаток витамина D, соотношение кальция и других минеральных веществ. Могут помочь специальные кальциевые витамины, назначенные врачом.

Не забывайте и о белке. В рационе обязательно должно быть мясо, бобовые, витамин D, которого много в морской рыбе, яйцах, какао.

Доказано, что употребление в раннем возрасте более 500 мг кальция в сутки обеспечивает полноценное формирование костной ткани и отодвигает риск переломов на 17 лет.

Профилактика остеопороза

Хотите избежать остеопороза – перестаньте пить газированную сладкую воду! Это способствует вымыванию кальция из организма. А про количество сахара в таких напитках и говорить не приходиться.

Отличной профилактикой при остеопорозе являются физические нагрузки. Но без фанатизма. Например, ходьба. Если у вас есть возможность пройтись – не ленитесь, прогуляйтесь по парку, выберите дальний магазин для покупок. При интенсивной ходьбе возникает нужная нагрузка на позвоночник.

Занимайтесь с гантелями. Это очень полезно. Но следите, чтобы они были не тяжелее 4-5 кг.

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