Осторожно, меланома: как распознать и предотвратить

Тем, у кого на теле много родинок, необходимо посещать дерматолога раз в год

Привычные родинки после летнего загара могут превратиться в смертельно опасные новообразования. Поэтому очень важно их регулярно проверять.

Обязательно необходимо следить за размером пятна или родинки. Особенно, если пигментное пятно достаточно быстро увеличивается. Об опасности сигнализирует также асимметрия, размытый контур, а еще цвет – если пятно слишком темное или неоднородной окраски.

Проверяют родинки с помощью специального устройства – дерматоскопа. Врачи говорят, что если рак кожи выявить на ранних стадиях, то шансы преодолеть недуг есть и немаленькие.

Если же себя запустить, то последствия будут фатальными. Поэтому медики советуют обращать внимание на любые изменения на коже. А особенно тем, кто в так называемой группе риска. В ней находятся люди, лицо и тело которых во множестве пигментных пятен и родинок. Посещение дерматолога для них дело обязательное минимум раз в год.

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