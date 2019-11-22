Осторожно, похолодало! Можно замерзнуть и при нулевой температуре

Переохлаждение внутренних органов может случиться с каждым и привести к серьезным последствиям. И не обязательно в лютый мороз

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На улице уже существенно похолодало. А вы утеплились? Надели шапку, шарф? Думаете, что не надо? А зря! Каждый год из-за недооценки опасности связанной с похолоданием, погибают или становятся инвалидами тысячи людей. Потеря организмом драгоценного тепла ведет к гипотермии (переохлаждению). И не обязательно это происходит в лютый мороз. Как ни странно, но переохлаждение чаще всего происходит при умеренно низкой или нулевой температурах. Монотонный дождь, легкий снег, ледяной ветер – это те факторы, при которых нужно быть предельно осторожными.

Мы можем даже не осознавать, что даже при малейшем снижении температуры нужно надевать шапку, перчатки и теплую обувь. А если зима выдается без снега – мы сразу вешаем на нее ярлык – "теплая". И переодеваемся из шуб-дубленок в демисезонные пальто и куртки. Зря. Последствия потери организмом внутреннего тепла (гипотермии) могут быть тяжелыми: тонзиллит, фарингит, бронхит, артрит, радикулит. А любители ходить без шапки могут заработать менингит или невралгию лицевого нерва. Переохлаждение сильно снижает иммунитет, в результате чего проще простого подхватить грипп или другой вирус. А уж банальная простуда просто обеспечена.

Больше всего переохлаждению подвержены малыши 1 года жизни, пожилые люди, психически нездоровые люди, пациенты с сердечными проблемами, пациенты c пониженной функцией щитовидной железы, люди, принимающие успокоительные лекарства, девушки и женщины, сидящие на диете.

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Как не замерзнуть?

Чтоб избежать переохлаждения нужно запомнить несложные правила.

Во-первых, хорошо и плотно поешьте. На голодный желудок гипотермия может возникнуть даже при температурах, которые обычно легко переносятся. Вашему организму попросту нечего будет бросить в "топку", чтобы согреть себя.

Во-вторых,не допускайте обезвоживания. Потеря жидкости в результате потения или вдыхания сухого холодного воздуха может привести к значительному снижению объема крови в организме. Мозг и сердце не в состоянии функционировать нормально, если в организме отсутствует достаточное количество насыщенной кислородом крови. Поэтому пейте побольше горячего чая, какао. Но не кофе! Так как этот напиток может быть серьезным ударом по суженых от холода сосудах.

В-третьих, избегайте алкоголя! Рюмка спиртного создает иллюзию согревания, так как алкоголь действительно расширяет кровеносные сосуды и усиливает приток крови к коже. Но, с другой стороны, то означает и отток крови от жизненно важных органов, в результате чего температура тела быстро падает.

В-четвертых, учитывайте побочные эффекты медпрепаратов, которые принимаете в холодное время года. Некоторые лекарства, например, средства для регулирования кровяного давления, антидепрессанты и некоторые сердечные лекарства, оказывают воздействие на восприимчивость организма к температурным изменениям. Организм становится более чувствительным к холоду. При этом предупреждающие надписи на этикетках могут отсутствовать. Перед началом холодного сезона проконсультируйтесь с лечащим врачом – он может назначить вам другие препараты, без побочных действий.

В-пятых, надевайте соответствующую одежду! Специалисты ужасаются, когда видят на улице девушек, бегающих зимой на шпильках, в коротеньких юбках и с голой спиной. Забудьте о демисезонных одеждах! Одевайтесь тепло в свободную и многослойную одежду из натуральных тканей. Например, кофточку с длинными рукавами, а сверху теплый свитер. Таким образом создаются воздушные прослойки, которые обеспечивают дополнительную теплозащиту.

Особое внимание следует уделить защите четырех частей тела. До одной трети потерь тепла организмом приходится на область головы и шеи. Поэтому без шарфа и шапки не обойтись. Для рук специалисты рекомендуют перчатки из водонепроницаемой ткани, чтобы создать "конверты" с теплым воздухом.

Для защиты ног хороша свободная непромокаемая обувь и шерстяные носки. Не рекомендуется надевать в холодную погоду замшевые сапожки с узкими носками – во-первых, такая обувь быстро промокает, а во-вторых, в плотно прилегающих сапогах нет воздушной прослойки, и тепло не сохраняется. Кроме того, что промокшие ноги ослабляют иммунитет может возникнуть еще одна неприятная проблема - грибковые заболевания. У каждого человека на коже присутствуют микобактерии. Обычно они не опасны. Но когда ноги промокают, а защитные силы на нуле — вредные грибки идут в атаку: во влажных сапогах создается щелочной микроклимат, а в нем бактерии размножаются быстрее, превращаясь из безобидных в болезнетворные.

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Нижняя часть тела должна быть защищена теплым бельем, а снаружи — одеждой из непродуваемой ткани. И никаких коротких курток!

В-шестых, старайтесь не потеть. Влага, испаряясь, ускоряет охлаждение тела. Поэтому спланируйте свои дни так, чтоб никуда не опаздывать. Ходите медленно и уверенно, никуда не торопясь.

Признаки гипотермии

Но что же делать, если, вопреки всем усилиям, вы замерзли? Первым признаком переохлаждения можно считать озноб. Озноб — не что иное, как стремление организма ускорить обмен веществ и генерировать тепло. Частое мочеиспускание — тоже можно отнести к первым симптомам переохлаждения, это следствие более энергичной работы почек. Эти симптомы не говорят о чем-то серьезном, но напоминают о необходимости срочно согреться, выпить горячего чая или какао.

Если же не принять мер, то могут появиться признаки умеренной гипотермии, для которой характерны: неспособность сосредоточиться, неловкость движений, негативное отношение ко всему окружающему. Тут уж надо действовать быстро и целенаправленно: необходимо создать для человека более теплую среду, посадить его около обогревателя, батареи или камина, напоить горячим сладким (для поднятия сил) чаем.

Первым тревожным симптомом глубокой гипотермии является прекращение озноба и потеря сознания. В таком случае срочно вызывайте "скорую", а пока медики в пути, снимите с пострадавшего холодную одежду, замените ее на сухую. Укутайте одеялом, чтобы предотвратить дальнейшие потери тепла.

И не важно, ездите ли вы на авто или в общественном транспорте. Работаете в теплом офисе или часто выходите на улицу – переохлаждение проблема всех!

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