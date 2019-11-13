Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Осторожно, шарлатаны: как правильно выбрать массажиста и сохранить здоровье

Перед сеансом обязательно проверяйте у массажиста наличие диплома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:24
Как правильно выбрать массажиста и сохранить здоровье
Как правильно выбрать массажиста и сохранить здоровье
Фото: Pexels

Массаж может быть не только оздоровительным, но и опасным. И в случае, если вы доверите свое здоровье шарлатану, то можете только навредить себе.

Профессиональной массажистке Владиславе Кардовской однажды так помяли мышцы, что пришлось делать операцию.

"Массажист решил мне сделать такую манипуляции: берется складка и резко дергается. Якобы должен диск стать на место, а у меня пропала чувствительность ноги и боль была жуткая, нестерпимая", – рассказывает Владислава.

Поэтому, теперь она хорошо понимает не только как надо делать массаж, а еще и как не надо.

Читайте также:
В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник

К слову, скручивания – любимый способ шарлатанов и очень опасный, – уточнила массажист и пояснила, что, если неправильно их провести, то можно получить спинной инсульт. Тогда без операции не обойтись.
Кроме того, говорит Владислава, интенсивные нажатия не вправляют позвонки, а разрушают их.

Важно также обращать внимание и на самочувствие после сеанса, ведь комфорт после массажа не гарантия безопасности. Обращать внимание надо еще и на синяки после сеанса.

Как правильно выбрать массажиста и сохранить здоровье
Как правильно выбрать массажиста и сохранить здоровье
Фото: Pexels

"Если при нажатии на этот синяк вы обнаружили, что там есть затвердением внутри, это плохо, так быть не должно, потому что эти затвердением потом могут перерасти в опухоль", – пояснила Кардовская.

И еще важный момент – перед сеансом проверяйте у массажиста наличие диплома. Ведь только профессиональный хирург, травматолог и невропатолог имеют право лечить спину. От всех других – лучше отказаться.

Тем временем мы выяснили, в какие дни инфаркты наиболее опасны: научный ответ.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В какие дни инфаркты наиболее опасны: научный ответ Масло черного тмина: чем полезно и как применять Чем планшет и компьютер опасны для маленьких детей: научный ответ
здоровье массаж массажист
Реклама

Новости партнеров

Потеря потерь: у Гогена украли телефон с пикантными фото жены
Потеря потерь: у Гогена украли телефон с пикантными фото жены
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
В Москве умер композитор песен Кобзона и Лещенко
В Москве умер композитор песен Кобзона и Лещенко

Популярные статьи

Вчера, 19:42Шоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

Вчера, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 09:25Техно

Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

11 ноябряПсихология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

11 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

10 ноябряШоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

10 ноябряШоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

10 ноябряТехно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

10 ноябряШоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

10 ноябряШоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

Новости партнеров

«Когда успела?»: Навка появилась в аэропорту с маленьким ребенком
«Когда успела?»: Навка появилась в аэропорту с маленьким ребенком
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Звезда
Звезда "Сватов" тайно расписалась с Федором Добронравовым?
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Сын Джигарханяна высказался о свадьбе с экс-женой Казаченко
Сын Джигарханяна высказался о свадьбе с экс-женой Казаченко
Кравець в лосинах підкорила паркет шоу
Кравець в лосинах підкорила паркет шоу "Танці з зірками"
Публичная пощечина: Собчак назвали худшим журналистом всех времен
Публичная пощечина: Собчак назвали худшим журналистом всех времен
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей