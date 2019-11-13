Осторожно, шарлатаны: как правильно выбрать массажиста и сохранить здоровье

Перед сеансом обязательно проверяйте у массажиста наличие диплома

Как правильно выбрать массажиста и сохранить здоровье Фото: Pexels

Массаж может быть не только оздоровительным, но и опасным. И в случае, если вы доверите свое здоровье шарлатану, то можете только навредить себе.

Профессиональной массажистке Владиславе Кардовской однажды так помяли мышцы, что пришлось делать операцию.

"Массажист решил мне сделать такую манипуляции: берется складка и резко дергается. Якобы должен диск стать на место, а у меня пропала чувствительность ноги и боль была жуткая, нестерпимая", – рассказывает Владислава.

Поэтому, теперь она хорошо понимает не только как надо делать массаж, а еще и как не надо.

Читайте также: В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник

К слову, скручивания – любимый способ шарлатанов и очень опасный, – уточнила массажист и пояснила, что, если неправильно их провести, то можно получить спинной инсульт. Тогда без операции не обойтись.

Кроме того, говорит Владислава, интенсивные нажатия не вправляют позвонки, а разрушают их.

Важно также обращать внимание и на самочувствие после сеанса, ведь комфорт после массажа не гарантия безопасности. Обращать внимание надо еще и на синяки после сеанса.

Как правильно выбрать массажиста и сохранить здоровье Фото: Pexels

"Если при нажатии на этот синяк вы обнаружили, что там есть затвердением внутри, это плохо, так быть не должно, потому что эти затвердением потом могут перерасти в опухоль", – пояснила Кардовская.

И еще важный момент – перед сеансом проверяйте у массажиста наличие диплома. Ведь только профессиональный хирург, травматолог и невропатолог имеют право лечить спину. От всех других – лучше отказаться.

Тем временем мы выяснили, в какие дни инфаркты наиболее опасны: научный ответ.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.