Острый бронхит у взрослых: правила лечения

Когда нужны отхаркивающие средства

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Вряд ли существует еще одно такое известное и распространенное заболевание как бронхит. С ним хорошо знакомы практически все.

Но именно в этой популярности и привычности кроется опасность недооценки болезни. Острый бронхит, который лечили неправильно, или не довели лечение до полного выздоровления, может привести к серьезным осложнениям или к хронической форме заболевания.

Острый и хронический бронхит

Хронический бронхит часто бывает в весеннее-осенний период, во время изменения погоды, в период геомагнитных пертурбаций. Но, чаще всего, бронхит является составной частью заболеваний респираторной системы, обусловленных какими-то другими факторами. Например, аллергическими реакциями, воздействиями токсических веществ, инфекционных заболеваний, связанных с переохлаждением. Но и в жаркое время года случаются целые "эпидемии" бронхитов, связанные с цветением амброзии и других аллергических трав.

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Острый бронхит – это заболевание, проявляющееся кашлем, который возникает в течение дня. Кашель иногда бывает такой силы, что возникает загрудинная или сердечная боль. Надо всегда учитывать, что острый бронхит может обострять некоторые другие заболевания. Ведь с одной стороны во время болезни нарушается снабжение организма кислородом, с другой – интоксикация, а с третьей – это кашлевой приступ, кашлевой рефлекс по сердцу.

Удаление гланд

Развитие бронхита всегда вызывает опущение инфекции внутрь. Начинается бронхит, как и любые другие респираторные заболевания с поражения гланд (миндалин). Это выражается в першении горла, болях при глотании.

Миндалины первыми берут на себя удар. Если организм в порядке, человек правильно питается, соблюдает гигиенические правила поведения, определенный регламент жизни, обеспечивает нормальную иммунную систему, то тогда маловероятно, что бронхит распространится в глубину.

Но, если бронхит спокойно проходит "миндальный" порог, то это значит, что защитный механизм организма нарушен. Чаще всего, такое случается у детей в коллективе, когда маленький выброс вирусной инфекции вызывает у ребенка фарингит, ларингит, а затем и острый бронхит.

Еще несколько десятилетий назад при частых заболеваниях носоглотки, гланды удаляли. Сегодня эта ситуация рассматривается совсем по-другому. Операций всем и каждому уже не делают. Ведь доказано, что миндалины – это основные органы для формирования иммунной защиты носоглотки.

Удалять гланды можно только тогда, когда у человека есть очень серьезные показания. Миндалины надо лечить. Определить причину воспаления и лечить.

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Почему надо обратиться к врачу

Часто, при начинающемся кашле люди даже и не думают обращаться к врачу. Попьют откашливающиеся сиропы и все. А зря! Острый бронхит – это заболевание, которое может оставить след на всю жизнь. За счет того, что воспаляется, меняется слизистая оболочка, изменяются и процессы защиты бронхиальной системы, поэтому лечение острого бронхита должно обязательно проходить под контролем врача.

Доктор может предположить вирусный трахеобронхит, на основании анамнеза, он может предположить, что больной контактировал с какими-то химическими веществами – от этого зависит направленность, комплексность лечения.

Теперь, обязательно исходя из инфекционного начала заболевания необходимо применение противомикробной терапии. Внутрь, или при высокой температуре – в виде инъекций. Назначают и лекарства для ингаляций. Все лечение направлено на то, чтобы к третьему дню симптомы острого бронхита были ликвидированы.

Если острый бронхит продолжается, кашель усиливается, появляются сильные боли в груди, ощущается нехватка воздуха и трудно дышать, то срочно обратитесь к пульмонологу. Иначе может развиться осложнение в виде воспаления легких.

Лечение острого бронхита

Если есть клинические проявления вирусной инфекции, приписывают противовирусные препараты, если есть признаки бактериологии, назначают антибиотики. Самому себе прописывать лекарство нельзя.

Домашние процедуры:

Держите горло в тепле. Для улучшения кровообращения 2-3 раза в день можно проводить массаж глотки.

Как можно чаще полощите горло – 3-4 раза в день после еды. Это могут быть травяные настои, отвары, раствор с содой. Иногда в остром периоде прописывают полоскания раствором аспирина – это сразу снимает воспалительный процесс.

Из домашних процедур наиболее популярны горчичники. Но часто ставят неправильно. Если поставить горчичник на область грудины, он вызывает отек и может усилить кашель и ухудшить состояние больного.

Очень полезны ингаляции, содержащие в себе эфирные масла, хлорофиллип, эвкалипт, масла хвойных деревьев. К тому же сейчас в аптеках продаются хорошие, недорогие домашние ингаляторы.

При остром бронхите нельзя принимать отхаркивающие препараты с первого дня. Как минимум, на вторые или третьи сутки после начала лечения.

Кроме аптечных препаратов, можно и нужно применять народные рецепты. Прекрасно разжижают мокроту любые средства из калины, отвары полевого хвоща и листьев брусники.

Прекрасным отхаркивающим действием обладает и тыква.

Как НЕ надо лечить бронхит

Но не думайте, что, чем больше отхаркивающих препаратов примите, тем быстрее выздоровеете. Это очень нежелательно и опасно. Много отхаркивающих средств перегружают бронхолегочную систему избытком слизи, и это может привести к рецидиву болезни.

Бронхит нужно лечить до тех пор, пока не пройдут ощущения боли за грудиной. Не менее 5-7 дней. В это время лучше быть дома. Если же во время болезни выйти на работу, то заболевание может обостриться, плюс присоединятся ларингит, фарингит, и какой-нибудь еще вирус или бактерия.

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