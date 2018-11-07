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От гриппа и простуды: готовим лечебный имбирный чай с апельсинами и медом

Полезный согревающий напиток, который поможет убить бактерии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:59
Имбирный чай с апельсинами Фото: depositphotos.com
Имбирный чай с апельсинами Фото: depositphotos.com

Ароматный согревающий чай с апельсинами, медом и пряностями идеален для осени. Он станет отличным помощником в лечении ОРВИ и гриппа, профилактике болезней сердца и борьбе с лишним весом.

Лечебный имбирно-апельсиновый чай

Ингредиенты на 2 порции:

  • Кусочек имбиря длиной 2.5 см
  • Мед – по вкусу
  • Сок половины апельсина
  • 1/2 палочки корицы
  • Звездочка бадьяна
  • Несколько коробочек кардамона
  • 2.5 стакана воды
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Рецепт приготовления:

  1. Доведите 2 1/2 стакана воды до кипения в небольшом сотейнике.
  2. Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа.
  3. Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Процедите, чтобы убрать специи. 
  4. Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу. 
  5. Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.

На заметку: чем дольше вы будете кипятить специи, тем более пряным получится чай. Мед придает имбирному напитку сладость, а апельсиновый фреш – приятный свежий вкус и аромат.

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного сока из "Гарри Поттера". Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить витаминное варенье для укрепления иммунитета.

Смотрите видео, как приготовить домашний сбитень с имбирем:

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Источник: "Сегодня"
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