От гриппа и простуды: готовим лечебный имбирный чай с апельсинами и медом

Полезный согревающий напиток, который поможет убить бактерии

Имбирный чай с апельсинами Фото: depositphotos.com

Ароматный согревающий чай с апельсинами, медом и пряностями идеален для осени. Он станет отличным помощником в лечении ОРВИ и гриппа, профилактике болезней сердца и борьбе с лишним весом.

Лечебный имбирно-апельсиновый чай

Ингредиенты на 2 порции:

Кусочек имбиря длиной 2.5 см

Мед – по вкусу

Сок половины апельсина

1/2 палочки корицы

Звездочка бадьяна

Несколько коробочек кардамона

2.5 стакана воды

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Рецепт приготовления:

Доведите 2 1/2 стакана воды до кипения в небольшом сотейнике. Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа. Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Процедите, чтобы убрать специи. Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу. Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.

На заметку: чем дольше вы будете кипятить специи, тем более пряным получится чай. Мед придает имбирному напитку сладость, а апельсиновый фреш – приятный свежий вкус и аромат.

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