От гриппа и простуды: готовим лечебный имбирный чай с апельсинами и медом
Полезный согревающий напиток, который поможет убить бактерии
Ароматный согревающий чай с апельсинами, медом и пряностями идеален для осени. Он станет отличным помощником в лечении ОРВИ и гриппа, профилактике болезней сердца и борьбе с лишним весом.
Лечебный имбирно-апельсиновый чай
Ингредиенты на 2 порции:
- Кусочек имбиря длиной 2.5 см
- Мед – по вкусу
- Сок половины апельсина
- 1/2 палочки корицы
- Звездочка бадьяна
- Несколько коробочек кардамона
- 2.5 стакана воды
Рецепт приготовления:
- Доведите 2 1/2 стакана воды до кипения в небольшом сотейнике.
- Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа.
- Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Процедите, чтобы убрать специи.
- Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу.
- Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.
На заметку: чем дольше вы будете кипятить специи, тем более пряным получится чай. Мед придает имбирному напитку сладость, а апельсиновый фреш – приятный свежий вкус и аромат.
Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного сока из "Гарри Поттера". Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить витаминное варенье для укрепления иммунитета.
Смотрите видео, как приготовить домашний сбитень с имбирем:
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить холодный зеленый чай с лимоном Коктейль кайпиринья: рецепт традиционного бразильского напитка Как варить кофе в турке: секреты приготовления бодрящего напитка Лучшие рецепты: как приготовить сливовое вино
Источник: "Сегодня"