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От смартфонов страдают глаза и спина: как правильно использовать гаджеты

Медики дали важные рекомендации по эксплуатации смартфонов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30

Вспыхивают в руках и возле уха или просто взрываются во время зарядки. Все это о смартфонах и гаджетах, без которых большинство украинцев уже не представляют своей жизни. И даже если чрезвычайных ситуаций с гаджетами не происходит, они все равно бьют по здоровью, утверждают медики.

По их словам, неправильное использование различных гаджетов чревато не только так называемым "синдромом сухого глаза", но и более сложными заболеваниями.

"Условия освещения играют очень большую роль. Вокруг темно, экран светится. То есть это многократно увеличивает зрительную нагрузку и потенциальные риски возникновения, допустим, той же приобретенной близорукости", – поясняет офтальмолог Анатолий Жихарев.

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При этом медики отмечают, что от использования популярными гаджетами страдают не только глаза, но и спина. В качестве профилактики подойдет обычная зарядка.

"Физическая нагрузка в виде зарядки: утром, вечером, когда хотите. Просто такая небольшая гимнастика. И если чем-то заниматься, то лучше все же плавание", – рекомендует Василий Парий, врач-травматолог.

И не забывайте о том, что от активного пользования гаджетами особенно страдают и детские спины.

Используйте смартфон правильно
Используйте смартфон правильно
Фото: Pexels

"Дети сидят в так называемой позе эмбриона. Коленки подогнуты под себя, ручки в головы, согнутая спинка и голова наклонена вперед. Таким образом ребенок получает нарушение осанки, слабость мышц спины, проблемы с шейным отделом позвоночника", – поясняет Юрий Олейник, детский врач ортопед-травматолог.

В компании смартфонов врачи советуют проводит около двух часов в день. Причем, это время следует разбить на отрезки по полчаса. Держать свой гаджет необходимо на расстоянии 30 см. И все это, конечно, в сопровождение ровной спины.

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