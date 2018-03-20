Отчего у мальчиков может расти грудь: неожиданное исследование медиков

Во время исследований медики обнаружили восемь химических соединений, которые способны влиять на работу эндокринной системы

Использование эфирных масел грозит ростом груди у мальчиков. Это выяснили американские эндокринологи и рассказали об этом на Ежегодной встрече общества эндокринологов в Чикаго.

Согласно исследованию медиков, эфирные масла, которые считаются безопасными, способны нарушить гормональный фон мальчиков. В качестве побочного эффекта – у них начинает расти грудь.

В частности, эндокринологи выяснили, что масла лаванды и чайного дерева содержат соединения, которые подавляют выработку тестостерона и оказывают тот же эффект, что и эстрогены — женские половые гормоны.

В качестве примера ученые привели случаи, когда у мальчиков 4,7 и 10 лет после применения средств с эфирными маслами лаванды и чайного дерева увеличилась грудь. Правда здесь есть обратное действие – когда мальчики не использовали эфирные масла, их грудь снова уменьшалась.

Во время исследований медики обнаружили восемь химических соединений, которые способны влиять на работу эндокринной системы. Оказалось, что эти вещества содержатся еще в 65 маслах, широко представленных на рынке.

Эндокринологи отмечают, что далеко не у всех возникает такая реакция на эфирные масла. Они предполагают, что такой эффект скорее вызван повышенной чувствительностью отдельных людей к обнаруженным соединениям. Однако они призывают более пристально изучить возможные побочные эффекты.

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