Отит: как избежать осложнений

Не занимайтесь самолечением при заболеваниях уха!

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Если у вас заболело ухо или пропал слух при простуде, отнеси­тесь к этому серьезно и не запускайте болезнь. Ведь это может быть острое гнойное воспаление среднего уха – отит, который, в свою очередь, грозит стойким понижением слуха, внутри­черепными осложнениями (менинги­том, тромбозом мозговых синусов, абсцессом больших полушарий мозга и мозжечка) и отогенным сепсисом.

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Причины отита

Отит могут вызвать и вирусы (гриппа, па­рагриппа, аденовирусной инфекции), и бактерии – стафилококки, стрепто­кокки, пневмококки. А ост­рый гнойный средний отит может вы­зываться даже кишечной, дифтерийной, туберкулезной палочкой. Заболева­ние, как правило, развивается на фо­не пониженной сопротивляемости ор­ганизма.

Чаще всего инфекция проникает в ухо из полости носа через слуховую трубу в барабанную по­лость. Поэтому в типичных случаях вначале развивается острый ринит, а затем уже – острый отит. Инфекция может проникнуть и через наружный слуховой проход, если на­рушена целостность барабанной пе­репонки в результате травмы. Разно­видностей травм множество. У свар­щиков и литейщиков, к примеру, не­большие частички раскаленного ме­талла иногда прожигают барабанную перепонку.

Травмы уха

Бывали случаи, что женщины получали травмы ба­рабанных перепонок в салонах красоты. Мастер был неосторожным и повредил ухо острым концом металлической расчески.

Но чаще всего травма возникает у любителей поковыряться в ухе ушной палочкой, карандашом или любым другим длинным предметом.

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Барабанную перепонку можно травмировать обычным зонтом. Иногда, при открытии, спица может отскочить и поранить ухо. Таких случаев, как это ни странно, очень много.

Разрыв барабанной перепонки можно получить и от взрыва петард, ко­торые пользуются сейчас популярностью у подростков.

В любом случае после разрыва барабанной перепонки воз­никает ее перфорация (прободение). При свежих разрывах "починить" перепонку можно. Под операционным микроскопом сопоставляют края перепонки, поверх которых на­кладывают фибринную пленку. Ну до этого лучше не доводить.

Симптомы отита

Острое гнойное воспаление среднего уха обычно проходит три стадии.

На первой – основная жалоба больного на боль в ухе. Она ощущается в глубине уха – колющая, сверлящая, пуль­сирующая, стреляющая. Обостряется ночью, лишает сна, отдает в зубы, ви­сок и всю соответствующую половину головы. Усиливается при глотании, чихании, кашле, т.к. при этом повы­шается давление в барабанной полости. Боль стихает после самопроиз­вольного прорыва барабанной пере­понки.

Следующая стадия - заложенность уха и шум в нем. Больной обращает внимание на понижение слуха. Это связано с ограничением подвижности барабанной перепонки. Температура повышается до 38-39 градусов, возникает общая сла­бость, плохой сон и аппетит. Во второй стадии заболевания веду­щий симптом – гноетечение из уха (оторея). Затем боль в ухе утихает, улучшается общее состояние, темпе­ратура падает.

Третью стадию назы­вают стадией обратного развития. Разрешается воспалительный процесс, прекращается гноетечение. Покраснение барабанной перепонки постепенно уменьшается и появляется обычный ее цвет. Основная жалоба на этой стадии – понижение слуха. Но на этом болезнь отнюдь не заканчивается. Обязательно необходимо специальное лечение во избежание осложнений.

Лечение отита

А, может, само пройдет? Не пройдет. И не надейтесь. Лечится отит антибиотиками, назначенными отоларингологами. Назначаются так­же сосудосуживающие капли в нос, чтобы улучшить дренажную функцию слуховой трубы. В ухо капают 3-% борный спирт, 5-% карболово-глицериновые капли, камфорное масло (все в теплом виде), и различные препараты. Но все это нужно делать только по рекомендации врача. Могут понадобиться и физпроцедуры.

В домашних условиях обычно применяют согревающие ком­прессы, сухие теплые повязки. Но это не вместо лечения, а вме­сте с ним.

Во второй стадии необходимо 2-3 раза в день производить чистку уха сухой ватой на ушном зонде или при помощи 3-% перекиси водорода. Пос­ле этого в ухо вводятся различные де­зинфицирующие средства. Если спиртовые рас­творы вызывают боль, то следует пе­рейти на водные лекарственные рас­творы.

Осложнения отита

Отит опасен осложнениями. Среди наиболее час­тых – мастоидит. Это воспалительное заболевание кости сосцевидного от­ростка. Он обычно развивается к кон­цу второй недели. Процесс может рас­пространиться наружу, в итоге разру­шается слой кости и гной проникает под надкостницу, развивается абс­цесс. Если же процесс распространя­ется внутрь, в полость черепа, то воз­можны внутричерепные осложнения. Если консервативное лечение мастои­дита не дает эффекта, то больному приходится делать операцию – трепа­нацию сосцевидного отростка.

Отит у детей

К сожалению, детки чаще болеют отитами. Это происходит из-за своеобразного анатоми­ческого строения уха. У новорожден­ных и грудных детей слуховая трубка короче, шире, лежит более горизон­тально, нередко зияет. Грудные дети большую часть суток лежат на спине, происходит срыгивание, инфициро­ванное содержимое проникает в сре­днее ухо.

В будущих воздухоносных полостях среднего уха новорожденных и груд­ных детей есть миксоидная ткань – это благоприятная среда для микро­организмов. Постепенно она превра­щается в тонкую соединительную тка­ную оболочку, выстилающую под эпи­телием все стенки полостей среднего уха. У грудных детей нет приобретен­ного иммунитета. Дети более подвер­жены общим инфекционным заболе­ваниям (корь, скарлатина и др.), ко­торые могут спровоцировать отит. Не занимайтесь самоле­чением, чтобы не заработать осложнений! Только специалист может вам помочь.

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