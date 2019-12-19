Отит: как избежать осложнений
Не занимайтесь самолечением при заболеваниях уха!
Если у вас заболело ухо или пропал слух при простуде, отнеситесь к этому серьезно и не запускайте болезнь. Ведь это может быть острое гнойное воспаление среднего уха – отит, который, в свою очередь, грозит стойким понижением слуха, внутричерепными осложнениями (менингитом, тромбозом мозговых синусов, абсцессом больших полушарий мозга и мозжечка) и отогенным сепсисом.
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Отит могут вызвать и вирусы (гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции), и бактерии – стафилококки, стрептококки, пневмококки. А острый гнойный средний отит может вызываться даже кишечной, дифтерийной, туберкулезной палочкой. Заболевание, как правило, развивается на фоне пониженной сопротивляемости организма.
Чаще всего инфекция проникает в ухо из полости носа через слуховую трубу в барабанную полость. Поэтому в типичных случаях вначале развивается острый ринит, а затем уже – острый отит. Инфекция может проникнуть и через наружный слуховой проход, если нарушена целостность барабанной перепонки в результате травмы. Разновидностей травм множество. У сварщиков и литейщиков, к примеру, небольшие частички раскаленного металла иногда прожигают барабанную перепонку.
Бывали случаи, что женщины получали травмы барабанных перепонок в салонах красоты. Мастер был неосторожным и повредил ухо острым концом металлической расчески.
Но чаще всего травма возникает у любителей поковыряться в ухе ушной палочкой, карандашом или любым другим длинным предметом.
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Барабанную перепонку можно травмировать обычным зонтом. Иногда, при открытии, спица может отскочить и поранить ухо. Таких случаев, как это ни странно, очень много.
Разрыв барабанной перепонки можно получить и от взрыва петард, которые пользуются сейчас популярностью у подростков.
В любом случае после разрыва барабанной перепонки возникает ее перфорация (прободение). При свежих разрывах "починить" перепонку можно. Под операционным микроскопом сопоставляют края перепонки, поверх которых накладывают фибринную пленку. Ну до этого лучше не доводить.
Острое гнойное воспаление среднего уха обычно проходит три стадии.
На первой – основная жалоба больного на боль в ухе. Она ощущается в глубине уха – колющая, сверлящая, пульсирующая, стреляющая. Обостряется ночью, лишает сна, отдает в зубы, висок и всю соответствующую половину головы. Усиливается при глотании, чихании, кашле, т.к. при этом повышается давление в барабанной полости. Боль стихает после самопроизвольного прорыва барабанной перепонки.
Следующая стадия - заложенность уха и шум в нем. Больной обращает внимание на понижение слуха. Это связано с ограничением подвижности барабанной перепонки. Температура повышается до 38-39 градусов, возникает общая слабость, плохой сон и аппетит. Во второй стадии заболевания ведущий симптом – гноетечение из уха (оторея). Затем боль в ухе утихает, улучшается общее состояние, температура падает.
Третью стадию называют стадией обратного развития. Разрешается воспалительный процесс, прекращается гноетечение. Покраснение барабанной перепонки постепенно уменьшается и появляется обычный ее цвет. Основная жалоба на этой стадии – понижение слуха. Но на этом болезнь отнюдь не заканчивается. Обязательно необходимо специальное лечение во избежание осложнений.
А, может, само пройдет? Не пройдет. И не надейтесь. Лечится отит антибиотиками, назначенными отоларингологами. Назначаются также сосудосуживающие капли в нос, чтобы улучшить дренажную функцию слуховой трубы. В ухо капают 3-% борный спирт, 5-% карболово-глицериновые капли, камфорное масло (все в теплом виде), и различные препараты. Но все это нужно делать только по рекомендации врача. Могут понадобиться и физпроцедуры.
В домашних условиях обычно применяют согревающие компрессы, сухие теплые повязки. Но это не вместо лечения, а вместе с ним.
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Во второй стадии необходимо 2-3 раза в день производить чистку уха сухой ватой на ушном зонде или при помощи 3-% перекиси водорода. После этого в ухо вводятся различные дезинфицирующие средства. Если спиртовые растворы вызывают боль, то следует перейти на водные лекарственные растворы.
Отит опасен осложнениями. Среди наиболее частых – мастоидит. Это воспалительное заболевание кости сосцевидного отростка. Он обычно развивается к концу второй недели. Процесс может распространиться наружу, в итоге разрушается слой кости и гной проникает под надкостницу, развивается абсцесс. Если же процесс распространяется внутрь, в полость черепа, то возможны внутричерепные осложнения. Если консервативное лечение мастоидита не дает эффекта, то больному приходится делать операцию – трепанацию сосцевидного отростка.
К сожалению, детки чаще болеют отитами. Это происходит из-за своеобразного анатомического строения уха. У новорожденных и грудных детей слуховая трубка короче, шире, лежит более горизонтально, нередко зияет. Грудные дети большую часть суток лежат на спине, происходит срыгивание, инфицированное содержимое проникает в среднее ухо.
В будущих воздухоносных полостях среднего уха новорожденных и грудных детей есть миксоидная ткань – это благоприятная среда для микроорганизмов. Постепенно она превращается в тонкую соединительную тканую оболочку, выстилающую под эпителием все стенки полостей среднего уха. У грудных детей нет приобретенного иммунитета. Дети более подвержены общим инфекционным заболеваниям (корь, скарлатина и др.), которые могут спровоцировать отит. Не занимайтесь самолечением, чтобы не заработать осложнений! Только специалист может вам помочь.
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