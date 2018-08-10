Отравляют организм: названы самые опасные овощи

Эксперты рассказали, где больше всего нитратов

Овощи. Фото: pixabay

Наибольшее количество нитратов, несмотря на распространенное мнение, находятся совсем не в арбузах и дынях. Кроме этого, вред от них тоже бывает не всегда.

Такие результаты исследований опубликовали на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Нитраты — это соли азотной кислоты, также именуемые селитрой. Они входят в состав большинства растений и грунта. В небольших дозах эти вещества не несут опасности, однако могут накапливаться в организме и действительно наносить ущерб здоровью. Однако арбузы, которые часто обвиняют в пищевых отравлениях, не входят в топ самых опасных растений.

"Больше всего нитратов находится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле", — пояснили медики.

Для того чтобы уменьшит риск употребления солей азотной кислоты, ешьте меньше овощей, ягод и фруктов первого урожая. Старайтесь не употреблять те части растений, в которых традиционно содержится наибольшее количество нитратов. Обрезайте верхнюю и нижнюю части в свекле, кожицу кабачков, хвостики и кожуру огурцов и редиски.

В капусте отрывайте верхние листки и выбрасывайте качан. В арбузах и дынях больше всего вредных веществ собирается в мякоти, которая ближе всего в шкурке.

Помните, что в готовых овощах нитратов меньше, чем в сырых: за 40-50 минут варки их количество уменьшается до 80%.

Медики также заявили, что использование покупных нитрат-тестов бесполезно — они не работают, как надо.

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