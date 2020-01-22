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Отсутствие аппетита: при каких болезнях не хочется есть

Что делать, если совершенно не хочется есть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:33
Фото: Pixabay

В большинстве случает отсутствие чувства голода — это лишь последствия стресса, переутомления либо перенесенной вирусной инфекции (ОРВИ). Но с такой жалобой необходимо обратиться к врачу и пройти обследование — сделать анализы (ОАК и ОАМ), УЗИ органов брюшной полости, почек и щитовидной железы, желательно еще и эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС). Это необходимо для того, чтобы исключить серьезные заболевания.

Какая посуда может спровоцировать онкологию. Смотрите в нашем сюжете.

Симптом онкологии

Самое тревожное, что отсутствие аппетита вместе с такими признаками, как слабость, снижение массы тела, уменьшение количества гемоглобина и эритроцитов в крови, является проявлением симптомов "малых признаков". А они могут свидетельствовать о том, что в организме имеется группа недоброкачественных клеток — опухоль, которая отравляет организм продуктами жизнедеятельности. Порой отсутствие аппетита может быть долгое время единственным признаком опухоли. И это "коварство" резко затрудняет ее раннюю диагностику. А когда начинаются боли, бывает, пациенту уже нельзя помочь, остается только облегчать боль при помощи мощных анальгетиков.

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Болезни щитовидки или невроз

К отсутствию аппетита могут привести и другие, менее опасные, но тоже подлежащие лечению, нарушения работы желез внутренней секреции: гипофиза, коры надпочечников, щитовидной железы.

Аппетит снижается и при неврозах, депрессиях — для этих состояний характерно длительное сохранение нормального веса тела. Ведь даже бутерброд или булочка содержат довольно большое количество калорий, что в сочетании с малоподвижным образом жизни позволяет не терять вес.

Побочное действие лекарств

Отсутствие чувства голода может быть связано с применением лекарственного препарата для понижения артериального давления. В инструкции, в списке побочных эффектов можно обнаружить фразу о "снижении аппетита".

Еще одной причиной может быть применение любого другого медпрепарата или биологически активной добавки с таким же побочным действием.

Разобраться в отсутствии аппетита должен компетентный врач, причем очно и индивидуально.

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