Лечит почти все: назван самый полезный сок

Ученые из США рассказали, какой сок укрепляет здоровье

Вишневый сок очень полезен. Фото: depositphotos

Снизить уровень холестерина в крови, сократить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить аппетит и нормализовать ночной сон может обыкновенный вишневый сок. Об этом утверждают исследователи из США.

Этот напиток является хорошим средством лечения и профилактики анемии, поскольку содержит много фолиевой кислоты и железа, способствует укреплению стенок кровеносных сосудов. К тому же, сок из вишни способствует избавлению от лишних килограммов.

Вишня содержит множество витаминов, в том числе А, С, В1, В2, РР. В составе этой ягоды также есть важные микроэлементы, в том числе йод, железо, а также фосфор и кальций. Такой сок сможет способствовать лучшему сну, а также избавит от бессонницы.

Напомним, британские физиологи из London South Bank University давали профессиональным атлетам вишневый сок два раза в день в течение недели, до и через два часа после интенсивных силовых тренировок.

Вишня может помочь спортсменам уменьшить повреждения мышц, чтобы быстрее восстановить силы после сложной тренировки. Атлеты, которые пили вишневый сок, гораздо быстрее восстанавливали свои физические силы: нормальная мышечная сила была восстановлена на 90% в течение 24 часов, по сравнению с лишь 85% от нормы среди тех, кто не пил сок – существенная разница, что влияет на эффективность физических способностей во время соревнований.

По мнению медиков, мощные антиоксидантные соединения в вишне уменьшают окислительное повреждение мышц – ущерб, который обычно возникает, когда мышцы долго работали, таким образом, скорее восстанавливая их функции. По противовоспалительный эффект ягоды несут ответственность соединения под названием антоцианы, которые придают вишни ее ярко-красный цвет. Вишня очень вкусная и доступная круглый год в замороженном виде или в виде сока. В дополнение к восстановлению физических способностей тела, вишня также положительно влияет на внутреннее воспаление, связанное с болезнями сердца и артритом.

Кроме этого, диетологи назвали лучшие соки для укрепления иммунитета.

Смотрите видео о лучших продуктах для борьбы с недостатком витаминов: