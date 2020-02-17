Ожирение у детей: шесть главных причин

Лишний вес у ребенка может быть симптомом заболевания

Чаще всего именно родители виноваты в ожирении детей Фото: freepik.com

Количество детей и подростков, страдающих ожирением, с каждым годом неуклонно растет. Есть всего несколько болезней, симптомом которых является лишний вес. В остальном же, ожирение – это вина неправильного питания.

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"На сегодняшний день, к сожалению, нет точной статистики по детскому и подростковому ожирению, – говорит гастроэнтеролог, диетолог Ирина Казимир. – По неофициальным данным более 12 тысяч детей в Украине уже имеют серьезную стадию ожирения".

6 причини детского ожирения

1. Наследственная или генетическая предрасположенность. Ребенок вместе с генами получает от мамы или папы предрасположенность к избыточной массе тела. Как правило, в такой семье много полных людей. Если такая предрасположенность имеется, то следует заранее обратиться к диетологу и позаботиться о правильном питании для ребенка.

2. Переедание. Всем знакома с детства ситуация, когда родители не дают малышу вставать из-за стола, "пока он все не съест". Это заставляет детей есть через силу, давиться. Никакой пользы от такой трапезы и в помине нет! Насильно полезен не будешь. Дети переедают, желудки растягиваются и постепенно увеличиваются. Из-за этого малыш начинает есть больше, чем мог бы, что приводит в дальнейшем к лишнему весу.

3. Сладкое и газировка. Злоупотребление сладкой калорийной пищей, выпечкой, газировкой является, пожалуй, одной из основных причин детского ожирения. В некоторых семьях ребенка балуют или награждают за учебу, уборку игрушек и спортивные или музыкальные достижения конфетами, пирожными. Это в корне неверный подход. Ведь после таких наград дети начинают страдать от кариеса и лишнего веса.

4. Фастфуд — бич современного мира. И, к сожалению, в настоящее время лишние килограммы, гастриты и холециститы от них получают не только взрослые, но и дети. Картофель фри, бургеры и сладкая газировка — любимые блюда многих деток. Их нужно убрать из жизни детей, пока не возникли проблемы со здоровьем. Можно, конечно, изредка побаловать их походами в такие кафе. Но помните: регулярное употребление такой пищи — прямой путь к ожирению и другим проблемам со здоровьем.

Многие родители разрешают детям с малых лет пить сладкую газировку Фото: freepik.com

5. Малоподвижный образ жизни, увлечение компьютерными играми и телевизором на диване — благодатная почва для развития ожирения. Помните, чем меньше движения, тем больше вероятность ожирения. Не отказывайтесь от уроков физкультуры. Ходите в бассейн, семейные походы, катайтесь на велосипедах или роликах — двигайтесь!

6. Эндокринные заболевания, например, сахарный диабет или синдром Иценко-Кушинга, зачастую сопровождаются избыточной массой тела.

"Помните, ожирение у ребенка — это не только психологические сложности и сильнейшие комплексы, но и самые различные осложнения, начиная с артериальной гипертензии и заканчивая сахарным диабетом. Будьте внимательны и обращайтесь за помощью к врачу-диетологу, как только заметите у ребенка появление избыточного веса", – подытожила Ирина Казимир.

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