Панадол: инструкция, показания, способ применения
Препарат, который обладает анальгезирующим и жаропонижающим свойствами
Панадол – это анальгетик-антипиретик. Оказывает анальгезирующее и жаропонижающее действие. Противовоспалительный эффект практически отсутствует. Не вызывает раздражения слизистой желудка и кишечника. Не оказывает влияния на водно-солевой обмен, поскольку не воздействует на синтез простагландинов в периферических тканях.
Действующее вещество: парацетамол – 500 мг.
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, повидон, калия сорбат, тальк, кислота стеариновая, вода очищенная, гидроксипропилметилцеллюлоза, триацетин.
В одной таблетке содержится 500 мг парацетамола. По 12 таблеток в блистере, 1 блистер в упаковке. Бывает также Панадол №64 и №96 (по 64 и 96 таблеток соответственно).
Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, покрытые оболочкой, с плоскими краями, с тиснением в виде треугольного логотипа с одной стороны и линией разлома – с другой.
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Фармакотерапевтическая группа. Анальгетики и антипиретики. Парацетамол. Код АТX N02B E01.
- головная, зубная боль, мигрень;
- боль в спине, артралгия, миалгия;
- менструальная боль;
- лихорадка при простуде и гриппе.
Нельзя принимать Панадол пациентам с хронической формой алкогольной зависимости (алкоголизм), заболеваниях крови, анемии, нарушениях работы печени/почек. Также препарат противопоказан при гиперчувствительности к парацетамолу. Запрещен детям до 6 лет.
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Быстро и практически полностью всасывается из ЖКТ. Концентрация в плазме достигает пика через 30–60 мин, полувыведение плазмы — 1–4 ч. Метаболизируется в печени. Выделяется с мочой, главным образом, в виде эфиров с глюкуроновой и серной кислотами; менее 5% выводится в неизмененном виде.
Взрослые: по 2 таблетки не более 4-х раз в день. Не принимать эту дозу чаще, чем через каждые 4 часа. В течение 24-х часов принимать не более 4-х доз.
Дети 6-12 лет: от 1/2 до 1 таблетки до 4-х раз ежедневно. Принимать эту дозу не чаще, чем через каждые 4 часа. В течение 24-х часов принимать не более 4-х доз.
Препарат не рекомендуется детям до 6-ти лет.
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Не превышать указанной дозы. При повторении симптомов проконсультируйтесь с врачом. Не давать детям более 3 дней подряд без консультации с врачом.
При длительном применении в высоких дозах необходим контроль картины крови.
С осторожностью и только под контролем врача следует применять препарат при заболеваниях печени или почек, при одновременном приеме противорвотных препаратов (метоклопрамид, домперидон), а также препаратов, понижающих уровень холестерина в крови (колестирамин).
В случае ежедневной потребности в приеме анальгетиков при одновременном приеме антикоагулянтов парацетамол можно принимать изредка.
При проведении анализов на определение мочевой кислоты и уровня глюкозы в крови следует предупредить врача о приеме Панадола.
Применение в период беременности или кормления грудью. Назначение препарата в эти периоды возможно лишь в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Парацетамол проникает в грудное молоко, но в клинически незначительных количествах. Доступные опубликованные данные не содержат противопоказаний относительно кормления грудью.
Дети. Не рекомендуется принимать детям до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.
В основном препарат переносится хорошо, но возможны проявления некоторых реакций, индивидуально:
- тошнота, рвота, боль в желудке;
- анемия, гемолитическая анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения;
- одышка, кардиалгия;
- возможны аллергические реакции: зуд, сыпь, крапивница.
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Не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими парацетамол.
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении непрямых антикоагулянтов, поскольку эффект варфарина и других производных кумарина при регулярном продолжительном приеме парацетамола может усиливаться с повышением риска развития кровотечения. Метоклопрамид и домперидон могут увеличивать, а колестирамин – уменьшать скорость всасывания парацетамола.
Панадол и алкоголь. Во избежание токсического поражения печени парацетамол не следует сочетать с приемом алкогольных напитков, а также принимать лицам, склонным к хроническому потреблению алкоголя.
Симптомы передозировки в первые 24 ч – бледность, тошнота, рвота и боль в абдоминальной области. Через 12–48 ч после приема могут наблюдаться повреждения почек и печени с развитием печеночной недостаточности (энцефалопатия, кома, летальный исход).
Повреждения печени возможны при приеме 10 г и более (у взрослых). Острая почечная недостаточность с канальцевым некрозом может развиться и при отсутствии серьезных повреждений печени.
Другими проявлениями передозировки являются сердечные аритмии и панкреатит. Лечение – прием метионина внутрь или в/в введение N-ацетилцистеина.
Срок годности. 5 лет.
Условия хранения. При комнатной температуре (15–25 °C).
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. ГлаксоСмитКляйн Дангарван Лтд., Ирландия /Великобритания
Цена. От 22 до 28 грн.
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