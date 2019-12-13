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Панадол: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который обладает анальгезирующим и жаропонижающим свойствами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:37
Фото: Pixabay

Панадол – это анальгетик-антипиретик. Оказывает анальгезирующее и жаропонижающее действие. Противовоспалительный эффект практически отсутствует. Не вызывает раздражения слизистой желудка и кишечника. Не оказывает влияния на водно-солевой обмен, поскольку не воздействует на синтез простагландинов в периферических тканях.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: парацетамол – 500 мг.

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, повидон, калия сорбат, тальк, кислота стеариновая, вода очищенная, гидроксипропилметилцеллюлоза, триацетин.

В одной таблетке содержится 500 мг парацетамола. По 12 таблеток в блистере, 1 блистер в упаковке. Бывает также Панадол №64 и №96 (по 64 и 96 таблеток соответственно).

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, покрытые оболочкой, с плоскими краями, с тиснением в виде треугольного логотипа с одной стороны и линией разлома – с другой.

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Фармакотерапевтическая группа. Анальгетики и антипиретики. Парацетамол. Код АТX N02B E01.

Показания

  • головная, зубная боль, мигрень;
  • боль в спине, артралгия, миалгия;
  • менструальная боль;
  • лихорадка при простуде и гриппе.

Противопоказания

Нельзя принимать Панадол пациентам с хронической формой алкогольной зависимости (алкоголизм), заболеваниях крови, анемии, нарушениях работы печени/почек. Также препарат противопоказан при гиперчувствительности к парацетамолу. Запрещен детям до 6 лет.

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Фармакокинетика

Быстро и практически полностью всасывается из ЖКТ. Концентрация в плазме достигает пика через 30–60 мин, полувыведение плазмы — 1–4 ч. Метаболизируется в печени. Выделяется с мочой, главным образом, в виде эфиров с глюкуроновой и серной кислотами; менее 5% выводится в неизмененном виде.

Применение

Взрослые: по 2 таблетки не более 4-х раз в день. Не принимать эту дозу чаще, чем через каждые 4 часа. В течение 24-х часов принимать не более 4-х доз.

Дети 6-12 лет: от 1/2 до 1 таблетки до 4-х раз ежедневно. Принимать эту дозу не чаще, чем через каждые 4 часа. В течение 24-х часов принимать не более 4-х доз.

Препарат не рекомендуется детям до 6-ти лет.

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Особенности применения

Не превышать указанной дозы. При повторении симптомов проконсультируйтесь с врачом. Не давать детям более 3 дней подряд без консультации с врачом.

При длительном применении в высоких дозах необходим контроль картины крови.

С осторожностью и только под контролем врача следует применять препарат при заболеваниях печени или почек, при одновременном приеме противорвотных препаратов (метоклопрамид, домперидон), а также препаратов, понижающих уровень холестерина в крови (колестирамин).

В случае ежедневной потребности в приеме анальгетиков при одновременном приеме антикоагулянтов парацетамол можно принимать изредка.

При проведении анализов на определение мочевой кислоты и уровня глюкозы в крови следует предупредить врача о приеме Панадола.

Применение в период беременности или кормления грудью. Назначение препарата в эти периоды возможно лишь в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Парацетамол проникает в грудное молоко, но в клинически незначительных количествах. Доступные опубликованные данные не содержат противопоказаний относительно кормления грудью.

Дети. Не рекомендуется принимать детям до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

В основном препарат переносится хорошо, но возможны проявления некоторых реакций, индивидуально:

  • тошнота, рвота, боль в желудке;
  • анемия, гемолитическая анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения;
  • одышка, кардиалгия;
  • возможны аллергические реакции: зуд, сыпь, крапивница.

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Взаимодействия

Не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими парацетамол.

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении непрямых антикоагулянтов, поскольку эффект варфарина и других производных кумарина при регулярном продолжительном приеме парацетамола может усиливаться с повышением риска развития кровотечения. Метоклопрамид и домперидон могут увеличивать, а колестирамин – уменьшать скорость всасывания парацетамола.

Панадол и алкоголь. Во избежание токсического поражения печени парацетамол не следует сочетать с приемом алкогольных напитков, а также принимать лицам, склонным к хроническому потреблению алкоголя.

Передозировка

Симптомы передозировки в первые 24 ч – бледность, тошнота, рвота и боль в абдоминальной области. Через 12–48 ч после приема могут наблюдаться повреждения почек и печени с развитием печеночной недостаточности (энцефалопатия, кома, летальный исход).

Повреждения печени возможны при приеме 10 г и более (у взрослых). Острая почечная недостаточность с канальцевым некрозом может развиться и при отсутствии серьезных повреждений печени.

Другими проявлениями передозировки являются сердечные аритмии и панкреатит. Лечение – прием метионина внутрь или в/в введение N-ацетилцистеина.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При комнатной температуре (15–25 °C).

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ГлаксоСмитКляйн Дангарван Лтд., Ирландия /Великобритания

Цена. От 22 до 28 грн.

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