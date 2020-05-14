Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пандемия коронавируса может поставить крест на рукопожатиях

Человечеству придется искать альтернативу прочно укоренившемуся рукопожатию из-за COVID-19

Анастасия Пасичная
Сегодня, 19:05

Рукопожатия противоречат правилам социального дистанцирования. Они под запретом во время пандемии коронавируса. Но велика вероятность, что привычное приветствие не вернется и после окончания локдауна.

"Я не думаю, что нам когда-либо придется пожать друг другу руки, если быть честным с вами. Мало того, что отказ от рукопожатий может предотвратить заражение коронавирусом, он, вероятно, значительно сократил бы число случаев гриппа в нашей стране", — заявил в подкасте The Wall Street Journal доктор Энтони Фаучи, ключевой специалист по коронавирусу в Белом доме.

Вернется ли в обиход рукопожатие
Вернется ли в обиход рукопожатие
Фото: Pexels

При этом психологи утверждают, что отказаться от тактильного контакта очень тяжело. Рукопожатие – и универсальный жест делового этикета, и приветствие между малознакомыми людьми. Рукопожатием поздравляют друзей и скрепляют заключение сделки.

"С другой стороны, привычки и социальные обычаи могут меняться и меняются, когда меняется социальный и экономический, а в данном случае и контекст здравоохранения", — сообщил ВВС Элке Вебер, профессор психологии и общественных отношений в Принстонском университете.

Читайте также:
Болезни, которые провоцируют тяжелое течение коронавируса: полный список

Профессора уверяют, что как бы тяжело ни было в будущем без рукопожатий или прикосновений, оно того стоит. И это намного лучше, чем продолжать пожимать друг другу руки, зная, что множество пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями могут не дожить до того момента, пока сформируется коллективный иммунитет.

Какие существуют версии появления коронавируса – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, китайские вирусологи уверяют, что коронавирус не исчезнет, а будет возвращаться в качестве сезонного вируса, подобного гриппу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Никаких объятий и поцелуев: как правильно приветствовать друг друга во время карантина В Украине уменьшается число больных COVID-19: появились новые данные за сутки Американские ученые считают, что кошки способны заражать сородичей коронавирусом Позитивная тенденция: в Канаде количество выздоровевших впервые превысило число болеющих Коронавирус в Китае: из семи случаев новой пневмонии один «ввезли» из-за границы
приветствие заражение привычки рукопожатие
Реклама

Новости партнеров

Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Филипп Кикоров
Филипп Кикоров "в кругу семьи" на днях отметил 53-летие
Сочная Мейхер показала внушительные объемы в наряде с вырезом
Сочная Мейхер показала внушительные объемы в наряде с вырезом

Популярные статьи

Сегодня, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

Вчера, 16:58Шоу-бизнес

Виталий Козловский признался, что его сердце занято: "Красивая и на несколько лет меня младше"

Вчера, 15:57Fun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:02Шоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

Вчера, 12:00Food

Как правильно варить булгур на плите

Вчера, 09:34Events

Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Вчера, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Вчера, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Вчера, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

12 маяFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

12 маяШоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

12 маяFun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

12 маяШоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

12 маяFun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

12 маяFun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

Новости партнеров

Корольова заспівала українською і довела росіян до істерики
Корольова заспівала українською і довела росіян до істерики
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Мягкое печенье на кефире в духовке
Мягкое печенье на кефире в духовке
"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Медики назвали 5 лекарств, которые должны быть в домашней аптечке
Медики назвали 5 лекарств, которые должны быть в домашней аптечке