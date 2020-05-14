Пандемия коронавируса может поставить крест на рукопожатиях

Человечеству придется искать альтернативу прочно укоренившемуся рукопожатию из-за COVID-19

Рукопожатия противоречат правилам социального дистанцирования. Они под запретом во время пандемии коронавируса. Но велика вероятность, что привычное приветствие не вернется и после окончания локдауна.

"Я не думаю, что нам когда-либо придется пожать друг другу руки, если быть честным с вами. Мало того, что отказ от рукопожатий может предотвратить заражение коронавирусом, он, вероятно, значительно сократил бы число случаев гриппа в нашей стране", — заявил в подкасте The Wall Street Journal доктор Энтони Фаучи, ключевой специалист по коронавирусу в Белом доме.

Вернется ли в обиход рукопожатие Фото: Pexels

При этом психологи утверждают, что отказаться от тактильного контакта очень тяжело. Рукопожатие – и универсальный жест делового этикета, и приветствие между малознакомыми людьми. Рукопожатием поздравляют друзей и скрепляют заключение сделки.

"С другой стороны, привычки и социальные обычаи могут меняться и меняются, когда меняется социальный и экономический, а в данном случае и контекст здравоохранения", — сообщил ВВС Элке Вебер, профессор психологии и общественных отношений в Принстонском университете.

Профессора уверяют, что как бы тяжело ни было в будущем без рукопожатий или прикосновений, оно того стоит. И это намного лучше, чем продолжать пожимать друг другу руки, зная, что множество пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями могут не дожить до того момента, пока сформируется коллективный иммунитет.

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Напомним, ранее мы писали, китайские вирусологи уверяют, что коронавирус не исчезнет, а будет возвращаться в качестве сезонного вируса, подобного гриппу.

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