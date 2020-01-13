Панкреазим: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который применяют при заболеваниях поджелудочной железы для улучшения пищеварения

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Панкреатические ферменты (липаза, амилаза и протеаза), входящие в состав препарата, облегчают переваривание жиров, углеводов, белков, что способствует их полному всасыванию в тонком кишечнике. При заболеваниях поджелудочной железы препарат компенсирует недостаточность ее внешнесекреторной функции и способствует улучшению процесса пищеварения. Таблетки имеют защитную оболочку, нерастворимую в кислом содержимом желудка, которая предохраняет пищеварительные ферменты от разрушения под действием рН желудочного сока.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: панкреатин.

1 таблетка содержит панкреатина с ферментативной активностью не менее 8000 липолитических ЕД Ph. Eur., 5600 амилолитических ЕД Ph. Eur., 370 протеолитических ЕД Ph. Eur.

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, натрия кроскармелоза, повидон 25, магния стеарат, метакрилатного сополимера дисперсия, тальк, пропиленгликоль, титана диоксид (Е 171), кармоизин (Е 122).

Выпускается по 10 таблеток в блистере. По 2 или по 5 блистеров в пачке из картона.

Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, с выпуклой верхней и нижней поверхностями, розового цвета, со слабым специфическим запахом. На изломе при рассматривании под лупой видно ядро, окруженное одним сплошным слоем.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, улучшающие пищеварение, включая ферменты. Полиферментные препараты. Код АТС А09А А02.

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Показания

Заболевания, сопровождающиеся нарушением процесса переваривания пищи вследствие недостаточного выделения пищеварительных ферментов поджелудочной железой, таких как хронический панкреатит.

Состояния после одновременной резекции желудка и тонкого кишечника, функциональное ускорение прохождения пищи через кишечник, расстройства кишечника, одновременное употребление тяжелоперевариваемой растительной, жирной и непривычной пищи.

Вздутие кишечника и подготовка к рентгенологическим или ультразвуковым диагностическим исследованиям.

Противопоказания

Гиперчувствительность; гипербилирубинемия; острый панкреатит, хронический панкреатит (обострение), гепатит, печеночная недостаточность, печеночная кома или прекома, эмпиема желчного пузыря, холелитиаз, механическая желтуха, кишечная непроходимость.

С осторожностью: муковисцидоз, беременность; детский возраст (до 3 лет).

Фармакокинетика

Таблетки имеют защитную оболочку, нерастворимую в кислом содержимом желудка, которая предохраняет ферменты от разрушения под действием рН желудочного сока.

Применение

Доза препарата зависит от дефицита панкреатических ферментов в двенадцатиперстной кишке и устанавливается индивидуально.

Если нет других рекомендаций, а также в случаях употребления тяжелоперевариваемой растительной пищи, жирной или непривычной пищи принимать по 1-2 таблетки. В других вышеуказанных случаях при возникновении расстройств пищеварения рекомендованная доза составляет 2-4 таблетки. При необходимости дозу препарата можно увеличить. Увеличение дозы с целью уменьшения симптомов заболевания, например, стеатореи или боли в животе, нужно проводить только под контролем врача. Суточная доза липазы не должна превышать 15000-20000 ЕД Ph. Eur. на 1 кг массы тела.

Таблетки принимать во время еды, глотая целыми и запивая значительным количеством жидкости, например, 1 стаканом воды.

Длительность лечения зависит от протекания болезни и определяется врачом в индивидуальном порядке.

Особенности применения

Препарат содержит активные ферменты, которые могут повреждать слизистую оболочку ротовой полости, поэтому таблетки необходимо глотать целиком, не разжевывая.

У детей Панкреазим может вызвать тяжелый запор.

Кишечная непроходимость – частое осложнение у больных муковисцидозом, поэтому при наличии симптоматики, напоминающей это состояние, следует помнить о возможности появления кишечных структур.

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности или кормления грудью препарат следует принимать только по назначению врача, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Дети. Опыт применения препарата детям отсутствует, поэтому не рекомендуется его применение этой возрастной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, чихание, крапивницу, слезотечение, бронхоспазм, анафилактические реакции.

Краситель кармоизин (Е 122) может вызвать аллергические реакции.

Со стороны пищеварительного тракта: диарея, вздутие, боль в животе, тошнота, рвота, изменение характера испражнений; возможно развитие непроходимости кишечника, запор.

Взаимодействия

В результате применения препаратов, содержащих панкреатин, возможно уменьшение всасывания фолиевой кислоты, что может обусловить необходимость ее дополнительного поступления в организм.

Панкреазим и алкоголь. При употреблении с алкоголем панкреазим усиливает побочные воздействия на печень, возможно развитие язвы. Реже головная боль, шум в ушах, вялость. В запущенном состоянии приводит к изъязвлению слизистой оболочки желудка и возникновению кровотечения.

Передозировка

Возможно возникновение тошноты, рвоты, диареи, непроходимости кишечника, гиперурикемии, урикозурии, околоанального раздражения кожи; очень редко у пациентов с муковисцидозом возможна фиброзирующая колонопатия.

Лечение. Прекращение приема препарата, достаточная гидратация и симптоматическое лечение.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Технолог ЧАО, г. Умань, Черкасская обл., Украина

Цена. Панкреазим №50 от 103 до 123 грн.

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