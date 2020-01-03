Папилломы на теле: можно ли избавиться от них навсегда

Могут ли образования на коже стать злокачественными

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Возникновением бородавок, папиллом и кондилом мы обязаны разным типам вируса папилломы человека (ВПЧ). В настоящее время их выделено около 100. Эта инфекция отличается чрезвычайно высокой контактностью: согласно последним статистическим данным, порядка 90% населения Земли являются ее носителями. Подробнее о папилломах и бородавках расскажет дерматолог-косметолог Дарья Пятковская.

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Стадии развития и виды ВПЧ

Вирус папилломы человека имеет 3 стадии развития — латентную (скрытую), субклиническую и стадию клинических проявлений. Первые две в подавляющем большинстве случаев проходят совершенно для нас незаметно и могут быть обнаружены только с помощью специальных лабораторных исследований.

Мы замечаем неладное только тогда, когда на коже уже появилось специфическое образование на теле. В зависимости от внешнего вида и расположения, различают бородавки, папилломы и кондиломы (последние еще называют вирусными папилломами или остроконечными бородавками). Все они представляют собой доброкачественное новообразование кожи инфекционной природы.

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Уже по этой причине оставлять папилломавирус без внимания нельзя — любое новообразование таит в себе потенциальную опасность озлокачествления. Особенно если подвергается травмированию, сдавливанию, раздражению и т. д. А если учесть, что бородавки, особенно кондиломы, располагающиеся в области гениталий, еще и весьма заразны, необходимость лечения ВПЧ становится очевидной. Ученые утверждают, что одним или несколькими типами генитального ВПЧ инфицировано не менее 50% женщин, ведущих нормальную половую жизнь, что, в свою очередь, таит угрозу не только для них, но и для их будущих детей.

Лечение папиллом

На сегодняшний день препаратов, гарантированно избавляющих человека от вируса папилломы не существует. Но укротить инфекцию можно, если применить комплексный подход к лечению. Современная медицина разработала несколько методик борьбы с ВПЧ.

Деструктивный метод, направленный непосредственно на удаление новообразования. Этого можно достичь с помощью следующих методов: электротерапии; криотерапии; лазерной терапии; электрорадиохирургического метода; хирургического метода; химического метода.

Для каждого конкретного случая врач предложит определенный вид удаления. Недостатком деструктивной методики можно считать только то, что, ликвидируя непосредственно папиллому или бородавку, она никак не влияет на вирус и не страхует от рецидива болезни.

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Есть еще терапевтические методы избавления от вируса папилломы человека. Их существует два вида. Первый заключается в лечении локальными и системными иммунными препаратами. Но только после обязательной оценки иммунного статуса.

Второй метод – это терапия интерферонами, белками, специализируются на борьбе с любым инфекционными агентами в организме человека. Еще врач может назначить индукторы апоптоза — специализированные препараты, которые запускают программируемую гибель зараженных ВПЧ клеток.

Разумеется, лекарственная терапия папилломавируса проводится строго по показаниям, под постоянным контролем иммунологов и вирусологов.

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Народные средства

Поскольку и бородавки, и папилломы, и кондиломы известны еще с древности, то и опыта их удаления существует немало. Не забывайте об эффективности местного применения чистотела (спиртового настоя, экстракта или млечного сока растения), а также сока чеснока и лука. В последнее время ученые взялись за исследования такого вещества, как индол. Он, кстати, в огромных количествах содержится в растениях семейства крестоцветных, особенно в капусте.

Индол – это вещество, способное подавлять синтез, так называемого онкобелка Е-7, который не только играет не последнюю роль в злокачественных преобразованиях папиллом, но и мешает защитным интерферонам атаковать инфекцию. Уже сейчас препараты на основе индола, широко применяются в медицинской практике.

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