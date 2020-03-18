Передается ли коронавирус половым путем: объясняет доктор Комаровский
Как правильно заниматься сексом на карантине
Всемирная пандемия коронавирусной инфекции продолжается. Сегодня, 18 марта, стало известно, что COVID-19 обнаружили у депутата Верховной Рады Сергея Шахова. На данный момент он находится на амбулаторном лечении на самоизоляции у себя дома.
До сих пор возникают тысячи вопросов о коронавирусе, ответить на многие из которых не способен пока никто. Доктор Евгений Комаровский – один из немногих, кто старается подробно и доступно объяснить, чего же нам опасаться, как себя вести и что делать во время карантина.
В последнем ролике на своем YouTube-канале доктор Комаровский отвечал на самые волнующие украинцев вопросы. Одним из них оказался такой: передается ли коронавирус половым путем?
"Половая передача для коронавируса не доказана. Но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакта слизистых оболочек верхних частей туловища. Так как коронавирус в процессе полового акта легко передается посредством поцелуев", – рассказал Евгений Комаровский.
Комаровский посоветовал найти в интернете позы, при которых можно избежать контакта лицо к лицу. Таких картинок, кстати, полно в Сети.
"Не ограничивайте себя ни в чем. Карантин – очень удобное время для того, чтобы организовать подъем рождаемости к Новому году", – подытожил доктор.
Напомним, ранее мы писали пошаговые инструкции, как сделать медицинскую маску и антисептик для рук в домашних условиях.
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