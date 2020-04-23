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Передается ли коронавирус половым путем: ответ ученых

Может ли COVID-19 повлиять на половую систему

Анна Педан
Сегодня, 16:26

Коронавирус вряд ли передается половым путем. Такой вывод сделали ученые из Университета штата Юта, учувствовавшие в международном исследовании китайских мужчин, переболевших коронавирусной инфекцией. Исследователи не обнаружили никаких признаков вируса, который вызывает COVID-19 в сперме или яичках мужчин, пишет издание Medicalxpress.

Исследование не было достаточно масштабным, чтобы полностью исключить возможность передачи заболевания половым путем. Однако шансы на возникновение болезни таким способом, маловероятны.

Коронавирус не передается половым путем
Коронавирус не передается половым путем
Фото: Depositphotos

"Тот факт, что в этом небольшом предварительном исследовании показано, что вирус, вызывающий COVID-19, не обнаруживается в яичках или сперме, может быть важным открытием. Если бы такое заболевание, как COVID-19, передавалось половым путем, это имело бы серьезные последствия для профилактики заболеваний и могло бы иметь серьезные последствия для долгосрочного репродуктивного здоровья человека" – говорит Джеймс М. Хоталинг, доктор медицинских наук, соавтор исследования, доцент урологии, специализирующийся на мужской фертильности.

Международная группа ученых из Китая и США начала такое исследование в ответ на опасения, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может передаваться половым путем, например, как вирус Эбола или Зика. Чтобы выяснить это, они собрали образцы спермы у 34 китайских мужчин через месяц после того, как у них подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Лабораторные испытания не выявили SARS-CoV-2 ни в одном из образцов спермы. Но, надо сказать, что у обследуемых мужчин была легкое и среднее течение заболевания.

Может ли коронавирус передаваться через одежду. Смотрите в нашем сюжете:

"Может случиться так, что у человека, который находится в критическом состоянии, может быть более высокая вирусная нагрузка, что приведет к большей вероятности заражения спермы. У нас просто нет ответа на этот вопрос сейчас. Но знание того, что мы не обнаружили такой активности среди "легких" пациентов в этом исследовании, обнадеживает", – подытожил ученый.

Тем не менее ученые напоминают, что близкий контакт может увеличить риск распространения болезни через кашель, чихание и поцелуи. Ведь некоторые инфицированные люди не имеют симптомов и могут казаться здоровыми.

Напомним, ранее мы писали о том, какие осложнения могут возникнуть от коронавирусной инфекции у молодых людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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