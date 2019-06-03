Переутомление: почему нельзя его игнорировать

Узнайте, к чему приводит хроническое переутомление

Переутомление официально признали болезнью. Ученые заявляют, что от постоянного стресса и волнения страдают две трети людей в мире, и украинцы – не исключение. Как отличить обычную усталость от хронической болезни?

Бессонница, отсутствие аппетита и постоянная нервозность. Чаще всего от стресса страдают те, кто постоянно работает с людьми – учителя, врачи, консультанты и журналисты. А еще в списке самых стрессовых – продавцы, соцработники, пожарные, пилоты и люди творческих профессий. Иногда именно эмоции являются толчком ко многим болезням – вплоть до язвы желудка, бронхиальной астмы и кардиопроблем.

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По новой Международной классификации болезней, переутомление официально отнесли к списку заболеваний. Психологи советуют: чтобы не страдать синдромом эмоционального выгорания, не стоит перегружать себя умственно. И сбалансировать работу мозга и мышц. Поэтому специалисты рекомендуют в обязательном порядке ввести в свою жизнь физическую активность.

Часто же причины стресса на работе – конфликты с руководством и токсичный коллектив. Тогда с увольнением не медлите. Это вам сохранит нервы и спасет от серьезного недуга.

Напомним, ранее мы рассказывали, как бороться с переутомлением с помощью медитации.

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